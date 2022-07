José Ortega Cano y Ana María Aldón siguen estando, más que nunca, en el ojo del huracán. El matrimonio continúa acaparando titulares debido a su presunta crisis matrimonial. El pasado martes, Kiko Hernández revelaba a última hora de la tarde en Sálvame una bomba sobre su situación familiar. El contertuliano indicaba, mientras se encontraba situado en el famoso ‘pulpillo’, que el torero y la diseñadora se han separado. Información, que no ha tardado en correr como la pólvora, ya que Ortega y Aldón siempre han sido considerados como uno de los matrimonios más estables de la crónica social de nuestro país.

La reacción por ambas partes no ha tardado en llegar, aunque no han mediado palabra con quienes les han preguntado. Sin ir más lejos, este digital se puso en contacto con el torero, minutos después de que Hernández diera a conocer esta noticia, y lejos de responder, el viudo de Rocío Jurado colgó el teléfono. Con la diseñadora ocurrió algo similar, pero en su caso no cogió la llamada.

De nuevo, el espacio de Telecinco ha comenzado la emisión con este tema que ha alterado la actualidad de la prensa rosa en esta penúltima semana de julio. El formato, ha emitido unas imágenes en las que se pueden ver al padre de Gloria Camila con semblante serio. Una reportera del programa que ha estado en las inmediaciones de la vivienda familiar que tienen en Madrid y, donde se encuentra Ortega Cano, ha indicado que se le ha visto con un gesto de preocupación.

Aunque el punto fuerte ha llegado alrededor de las 18:30 de la tarde cuando José Ortega Cano ha entrado en directo.» Les queda poco para acabar con mi vida. Están a punto de conseguirlo. Llevan mucho tiempo conmigo pero ya no tengo fuerzas. Ya estoy abatido de la forma que me trata, de la forma tan cruel que son conmigo», ha comenzado diciendo visiblemente afectado.

«Yo no les he hecho nada. Todo lo contrario. Les he hecho ganar dinero, mucho dinero. Pero de la manera que me están tratando ya, con mis años, y con todo lo que he sufrido en mi vida. Me están haciendo sufrir más. Estoy solo en mi casa. Estoy solo», ha añadido después. Sobre su matrimonio, ha indicado que: «Me llevo con mi mujer fantásticamente. Ella está en Andalucía pero pronto estaremos juntos. Pero ustedes tienen que acabar con mi vida».

Su situación

En estos momentos, la colaboradora de Viva la Vida, se encuentra en Costa Ballena, lo que supone una separación, pero física. José Antonio León, comunicador de Sálvame, se encuentra en el citado lugar y ha expresado que Ana parece que tampoco atraviesa su mejor momento. Hace tan solo unos días, la exconcursante de Supervivientes reaparecía en Déjate Querer, donde confirmaba a Toñi Moreno, que había “tocado fondo”. Horas después, regresaba al formato presentado por Emma García, también, visiblemente afectada.

Las palabras de Kiko Hernández

“Es tan fresco que ocurrió ayer. Lunes 18 de julio, una fecha muy importante para este país, me llaman unos amigos, tengo que ir al aeropuerto a buscarlos llego a las 5 de la tarde de mi casa, tengo que ir a comer y llamo a mi restaurante favorito”, puso en antecedentes el contertuliano antes de dar la información. “Llego con mis hijas mis amigos, entro y está totalmente vacío, menos dos personas que estaban en la barra del bar, que se me quedan mirando. Me siento, empiezo a comer y se me acerca alguien que me dice: ‘esta persona es del círculo cercano a Ortega Cano”, continuó. “Me dice que hay una guerra, pero bestial, está claro que están pasando cosas, pero están pasando más de lo que nosotros pensábamos. Sé lo que está pasando dentro de esa casa de Fuente del Fresno, esto va a traer cola. Quién me lo ha contado, es familiar es Ortega Cano. Todo se puede tapar un tiempo, pero no toda la vida”, añadió. Finalmente, expresó en directo que el matrimonio entre José Ortega Cano y Ana María Aldón había llegado a su fin.