La colaboradora de Viva la vida lleva varias semanas alejada de la televisión, sin acudir si quiera a su puesto de trabajo. Cada vez son más las incógnitas sobre su estado de salud y el punto en el que se encuentra su matrimonio. La televisiva continúa guardando su silencio y sin dar señales, ni tan si quiera a sus compañeros de plató. Una ‘desaparición’ que está dando mucho de qué hablar, aumentando los rumores de una crisis matrimonial con Ortega Cano, que también ha sentenciado a los medios y ha querido que le dejen al margen de la polémica. Emma García comentó ayer que el motivo de su ausencia y su retiro habría sido un acontecimiento ocurrido en su domicilio familiar: «A mí lo que me transmiten, y es de buena fuente, que después de la llamada de Ortega Cano a Ya son las ocho ocurre algo, una situación en casa, y es lo que hace que Ana María toque fondo. Esa es la realidad y decide salir de casa».

El punto de inflexión se produjo el pasado 20 de junio, cuando el torero entró en llamada en Ya son las ocho y explotó: «Estoy cansado ya, estoy agotado por ser buena persona. No se puede ser tan buena persona como yo». Además, aprovechó la oportunidad para pedirle a Gloria Camila y a la diseñadora que le dejaran a un lado en su enfrentamiento. “Pido a todos los míos primero, a Gloria que la quiero a morir, a mi mujer, que la quiero a morir, a mi niño que está en casa. Quiero que me dejen que yo haga mi vida”, sentenció.

Ahora, con tiempo para pensar y recuperándose, Ana María Aldón podría estar pensando en hacer cambios en su vida, tal y como ha confirmado Viva la vida. Al parecer, la diseñadora habría sopesado la posibilidad de separarse de su marido, pues no es ningún secreto que el matrimonio no está atravesando por su mejor momento. Tanto la diseñadora como el torero habrían llegado a un punto de no retorno, tal es así que, tal y como ha informado el espacio televisivo, la colaboradora estaría buscando casa en Madrid, una noticia que supondría el punto y final a su historia de amor, tras haber luchado contra viento y marea. El espacio conducido por Emma también ha informado que el deseo de Ana María sería permanecer en la capital para que su hijo siguiese con sus estudios en el mismo centro educativo, además de continuar con su rutina y disfrutar de su padre. En el plano profesional, el programa ha comunicado que Ana María seguiría trabajando en la televisión, aunque enfocando su carrera en el mundo de la moda, su gran pasión. En definitiva, la diseñadora estaría pensando comenzar una nueva etapa y cerrar la puerta, de una vez por todas, a su pasado.

El clan Ortega podría ser el motivo

Mientras el futuro de Ana María es todavía incierto y se espera que pronto se pronuncie sobre todos los rumores que se están hablando de ella, la exsocia de Ortega Cano se ha puesto en contacto con el espacio televisivo para contar cómo fue su experiencia con el clan familiar. En 2018, el torero monta un centro de adiestramiento canino en San Sebastián de los Reyes con su cuñado Aniceto como mano derecha. Un negocio en el que también colabora la adiestradora Irma Valderrábano, quien ha desvelado cómo fue la experiencia. “Una vez el centro canino Sitcan desaparece de la instalación de Ortega Cano porque no podemos seguir colaborando juntos, la finca proceden a.. o la embargan, o la venden. Salió en un concurso de acreedores por morosidad. Él hizo todo lo posible por resolver ese tema económico con Hacienda”, ha comunicado la fuente al espacio televisivo. Dos años en los que Irma empieza ha descubrir todos los entresijos de la familia, percatándose que detrás de cada gestión de Ortega Cano está siempre la misma persona, Aniceto.

Una experiencia de la que no ha querido dar detalles, solo una confesión que deja claro todo: “Me ha costado recuperarme. Él es muy buena persona (Ortega), pero está muy manipulado”. Para Ana María solo tiene buenas palabras, sin embargo, con el resto de la familia del torero ha sido muy crítica: “Es una pecera de pirañas. Y el pobrecito es Ortega Cano que se deja influenciar”. Una situación que se vuelve insostenible para Irma, que decide finalizar la colaboración y poner tierra de por medio: “El trato era con Aniceto, es su camiseta interior”. Para finalizar, la fuente ha confesado estar entendiendo a Ana María cuando ha pedido el sitio que se merece en la vida del torero y ha protagonizado varios enfrentamientos con la familia de su marido.