José Ortega Cano ya no puede más. De nuevo, el maestro ha intervenido en un programa de televisión para mostrar su malestar después de llevar semanas en el ojo del huracán debido al cisma familiar en el que se encuentra. La última vez que realizó una llamada en directo fue el pasado 20 de junio en Ya son las 8, formato que fue presentado por Sonsoles Ónega, donde recriminó las apariciones en la pequeña pantalla de su hija, Gloria Camila y de su mujer, Ana María Aldón y, ahora lo ha hecho en Sálvame. Visiblemente molesto, ha indicado que “¡Estoy harto, no aguanto más! Voy a poner a los abogados que sean necesarios contra las personas que estén en contra mía”.

“Yo no hablo mal de nadie”, ha añadido después. “Estáis haciendo escarnio con mi vida. ¡Ya no aguanto más! Todo esto lo que me da es fuerza y energía para seguir adelante y para luchar contra quien sea. Y nada más. Adiós”, ha sentenciado dando así por finalizada la llamada que ha dejado sin palabras a los colaboradores del espacio.

Ha sido entonces, cuando Terelu Campos, quien se encontraba al mando del programa, ha lanzado un mensaje mirando al objetivo de la cámara tras la situación que se acababa de dar en pleno directo. “Si aquí se ha hablado de un problema entre su hija Gloria y su mujer es porque tanto su hija como su mujer han hablado de ello en un plató de televisión o en las revistas. Entiendo perfectamente que estar en medio de una hija y de una mujer no debe de ser nada fácil, José Ortega Cano. En esta casa que le está amargando la vida es donde trabajan su hija y su mujer. Así que arréglenlo ustedes en casa. Así evitará que en los platós de televisión se hable de usted y de su familia”, ha dicho tajante.

La gran ausencia de Ana María Aldón

Después de la llamada de José Ortega Cano a Ya son las 8 se produjo un cambio en la actitud de Ana María Aldón. La diseñadora comenzaba a alejarse del foco mediático hasta el punto de no acudir en calidad de colaboradora como venía siendo habitual a Viva la Vida. Un retiro que parecía que solo iba a durar un fin de semana, pero que se ha alargado más de la cuenta, ya que los pasados 2 y 3 de julio tampoco asistió al espacio conducido por Emma García. “No está aquí por una razón de peso. Su médico le ha recomendado que se aleje de la televisión”, explicó la presentadora. “No está por prescripción médica. Era lo que necesitaba”, añadió sobre la situación de la contertuliana.