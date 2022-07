Una semana después, Ana María Aldón ha vuelto a faltar a su jornada laboral en Viva la vida. Fue el pasado sábado cuando la diseñadora dejó libre su silla en el programa capitaneado por Emma García, un hecho insólito que hizo saltar todas las alarmas. “Bienvenidos a Viva la vida. Ana María Aldón tenía que estar aquí. Finalmente, no ha acudido. Nuestra compañera ha tocado fondo”, comenzó diciendo la presentadora. Ahora, siete días después, el espacio televisivo ha contado los motivos de su ausencia y su sonada ‘desaparición’.

“La razón es que un médico le ha recomendado que se aleje de la televisión. Está en manos de la medicina, de un profesional y no está aquí por prescripción médica”, ha comunicado Emma García. Una decisión que ha tomado tras tocar fondo. Nada más conocerse los motivos de la sonada ausencia de Ana María Aldón, los colaboradores han dado su punto de vista sobre la situación. “Recordemos que ella continuamente aquí, su lucha era ‘no quiero llegar aquí, no quiero. Sé como lo he pasado, sé lo que he sufrido, no quiero volver a medicarme’. Y ha estado peleando semana a semana por no llegar a eso”, ha comentado Terelu Campos, que mantiene una buena relación de amistad con ella.

Por su parte, José Antonio Avilés, que ha sido de las pocas personas que ha mantenido contacto con la diseñadora, ha comunicado que ponerse en manos de un profesional ha sido la mejor opción: “Yo creo que cuando tú vives ciertos episodios en tu vida tú te tienes que poner en manos de ese tipo de profesionales”. Asimismo, ha sido sincero, confesando que pensó que esto “era una maniobra con algo detrás”, pero que tomó conciencia de la gravedad de la situación cuando habló con ella y se dio cuenta de lo mal que estaba: “Necesita tiempo, alejarse y necesita encontrarse”.

La presentadora del espacio, Emma García, ha querido aclarar que, pese a estar mal, su amiga y compañera “tiene clarísimo de que de esto va a salir”, un mensaje muy alentador que ha querido compartir en plató. “De momento se ha puesto en manos de un profesional y a partir de ahí lo importante es saber que quieres y que puedes salir, y que se tome el tiempo que necesite y que, sobre todo, reciba el cariño que se merece de todo el mundo, que es lo que necesita y lo que le queremos transmitir en estos momentos”, ha lanzado este mensaje de apoyo hacia la diseñadora, que necesita más que nunca el cariño de los suyos.

Ana María tenía previsto regresar a su puesto de trabajo el día de hoy, pero su médico le ha recomendado no hacerlo. Fue el viernes cuando ella tomó la decisión de ponerse en manos de un especialista y no antes, como se ha comentado en los medios de comunicación. En ese momento, decidió ponerse en contacto con la dirección del espacio televisivo en el que trabaja como calidad de colaboradora para comunicar su situación. Un tiempo necesario para que Ana María Aldón se recupere y ordene su vida.

Un inesperado apoyo

Un programa que ha coincidido con la vuelta de la diseñadora a Madrid. Tal y como ha podido saber en exclusiva este digital, la mujer de Ortega Cano habría vuelto a su domicilio por un asunto de índole familiar, ya que la colaboradora no estaba convocada para la tertulia que ameniza las tardes de los fines de semana. En estos momentos tan complicados para la televisiva, que ha intentado alejarse del foco mediático y poner tierra de por medio con su marido unos días, no solo ha contado con el apoyo de algunos de sus compañeros de profesión, sino de Rocío Carrasco también. Con motivo de la inauguración del Museo de Rocío Jurado, la hija de ‘la más grande’ se ha puesto en contacto con Socialité y ha mandado un significativo mensaje a la diseñadora. “Tiene todo mi apoyo. Ya está. Públicamente es lo único que voy a decir”, ha comentado. En cuanto al presunto distanciamiento de Ana María Aldón y el diestro, la hija de la cantante no ha querido valorar esta complicada situación sentimental: “No tengo ni idea de qué va a pasar ni creo que sea alguien para opinar y meterme, porque no me incumbe ni me corresponde”. Con estas palabras, la madre de Rocío Flores ha dejado claro que ella se mantiene al margen de la polémica, aunque brindando todo su apoyo a la diseñadora siempre que lo necesite.