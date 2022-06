Gloria Camila se sincera sobre la crisis entre su padre y Ana María Aldón

Este fin de semana Ana María Aldón hacía saltar todas las alarmas al ausentarse en el espacio en el que trabaja, Viva la vida. En un primer momento, sus compañeros no lograron dar con su localización, pero más tarde era Raquel Bollo quien revelaba que todo estaba bien al poder hablar con una persona cercana al entorno de la diseñadora. “Está descansando y evitando contacto. De momento, está desconectada”, dijo la colaboradora. Este hecho llegaba después de la polémica llamada de José Ortega Cano a Ya son las 8, donde mostraba su descontento tanto con ella como con su hija, Gloria Camila. De hecho, ha sido su primogénita quien ha acudido este lunes al espacio conducido por Sonsoles Ónega y ha revelado más detalles sobre su situación familiar.

Resulta que, José Antonio Avilés dijo en Viva la vida que conocía los motivos por los que Ana María se había ausentado. “Se produce un desencuentro a consecuencia de algo que pide Gloria a su padre. Ella dice ‘aquí manda todo el mundo menos yo’ y cogió la maleta y se fue», aseguró el exsuperviviente. Ahora, Gloria ha desmentido dicha información. “La información de Avilés es falsa. Yo dos semanas antes de la llamada dije que no iba a hablar más del tema. Mi padre habla todos los días con Ana y su hijo y sabe si está bien o no. Si no se lo coge a Avilés que se lo plantee, igual es que no quiere hablar de él. En casa hay noticias de Ana María», ha indicado.

Después, Isabel Rábago ha preguntado directamente a Gloria Camila sobre cómo se encuentra el maestro en medio de todo lo que está sucediendo, ya que la polémica, está servida una vez más. “Está un poco harto de que siempre esté en el punto de mira, de que siempre se le esté cuestionando… y yo, muchas veces omito mi opinión por no generarle a él más polémica sobre su persona”, ha comentado la actriz.

El apoyo incondicional de Rocío Flores a Gloria Camila

Durante esta intervención de Gloria Camila, también ha estado en el set del espacio Rocío Flores, quien no ha dudado en dar su opinión sobre todo este entramado familiar. «Ver a Gloria muchas veces como la veo me duele. Y ver a José muchas veces como lo veo me duele. No tienes que justificarte de nada, si te apetece tener una conversación con tu padre la tienes», ha dicho tajante. Palabras con las que confirma que es un gran apoyo para su tía, con quien mantiene una exclente relación desde siempre.

Este suceso se produce tan solo a escasos días de que se inaugura el Museo de Rocío. Será el próximo viernes 1 de julio cuando se produzca la esperada apertura a la que, por supuesto acudirá su herdera universal, Rocío Carrasco. Tampoco faltará al evento, su marido, Fidel Albiac.