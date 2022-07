Ana María Aldón ha vuelto a ser el centro del foco mediático. Después de su regreso a la vida pública tras varias semanas alejada de la televisión por problemas de salud, la mujer de Ortega Cano ha vuelto a ser protagonista de una de las entrevistas más polémicas de la semana. La noche de ayer, su hija, Gema Aldón, se sentó en el plató del Deluxe para hablar alto y claro de lo que opina sobre la familia Ortega Cano, lanzándoles la advertencia de que era el clan familia el que más tenía que callar, además de dejar muy claro que nadie iba a meterse más con su madre. Tras esto, ni el torero ni Gloria Camila ni la propia Ana María se han querido pronunciar, pero sí que ha trascendido que la colaboradora de Telecinco se encuentra en el sur disfrutando de unas merecidas vacaciones junto a su marido.

Quien sí ha querido hablar de la figura de Gema y de Ana María ha sido su representante, Marc Florensa, que ha querido dejar constancia de que muchas de las informaciones publicadas por los medios de comunicación han sido erróneas, poniendo como ejemplo el famoso mensaje entre Gema Aldón y Gloria Camila que se comentó ayer en el plató televisivo. Pero no todo ha quedado ahí, pues Marc ha querido lanzar una advertencia: “Como eso (el mensaje hacia Gloria Camila), hay otros tantos mensajes que se van a ir viendo, porque uno de los problemas que hay con Ana María y con Gema es que tienen respeto. Respetan muchísimo, en el caso de Gema a su madre, en el caso de Ana María a su marido, cosa que falta en otras persona del mismo clan. Y ese respeto les causa que lleguen a tener contradicciones con ellas mismas”. Una declaración que deja muy claro de qué parte está el joven.

Siguiendo el hilo de la conversación, el representante de la diseñadora ha comunicado que actualmente Ana María está levantando cabeza: “Está bien. Ha pasado un tiempo muy complicado, ha estado unos meses aislada. Tuvo que estar un tiempo desaparecida para todos”. Asimismo, y queriendo despejar toda duda posible, Marc ha dejado claro que hasta la fecha, sigue y seguirá trabajando con ella: “Yo sigo trabajando con Ana María. Yo voy a estar al lado de Ana María ya sea de forma profesional, como amigos, como lo que sea, porque nos tenemos muchísimo cariño”. Recalcando que la diseñadora seguirá contando con su servicio, el representante ha querido mencionar que lo que necesita Ana María en estos momentos es “paz y pensar en ella misma”.

En cuanto al motivo por el que la tertuliana despareció de la pequeña pantalla, Marc ha intentado no culpar a Ortega Cano, explicando que esta situación únicamente viene por ella misma: “Viene, entre muchas cosas, por sus relaciones familiares, su situación personal, la situación que vive en la parte más anónima de su familia. Hay muchas cosas que han acabado colapsando con ella”. Además, tendiendo puentes con el torero, el representante ha negado que entre la colaboradora y el diestro exista una crisis matrimonial: “Con su marido fenomenal, es una de las persona que más le apoya. Una cosa no quita la otra”.

Sin embargo, no ha querido desvelar el por qué de este cambio repentino en Ana María, explicando que han sido muchas las gotas que finalmente han colmado el vaso: “Cuando yo hice la llamada a Carmen Borrego para que la llamase era porque yo creo que necesitaba a alguien que la entendiera, que entendiera cuál era el papel de una persona que de repente aparece a primera línea y que es criticada por todo el mundo cada vez que abre la boca”. No obstante, esta decisión de la noche a la mañana ya estaba siendo premeditada, viendo que la salud mental de la diseñadora estaba en peligro desde hacía semanas: “Ya estábamos reduciendo trabajo. Ya estábamos preparando como un pequeño retiro, pero de repente se le cayó todo encima”. Pese a todo lo que se ha especulado, Marc Florensa ha querido dejar claro que no hay en el aire ninguna separación: “Mi teoría es que no. Yo les he visto muy enamorados en muchos momentos, que me cuesta hasta a mí creerlo. Yo creo que sí que hay amor ahí, lo que pasa que un amor a su manera”.