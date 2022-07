El representante de Ana María Aldón ya no puede más. Después de las críticas recibidas en los últimos días y de que muchos le hayan responsabilizado del deterioro de la diseñadora y de la ‘mala’ imagen pública que esta ha cobrado desde que afloraron los rumores de crisis en su matrimonio con José Ortega Cano, Marc Florensa ha roto su silencio.

Lo ha hecho a través de sus redes sociales y justamente el día en el que está prevista la reaparición más esperada de la colaboradora de Viva la vida, quien esta misma noche se sentará en el programa Déjate querer para conceder a Toñi Moreno, la conductora del formato, la que tal vez sea una de sus entrevistas más sinceras. Al menos así se ha dado a entender en el avance exclusivo emitido por Telecinco en los últimos días, el cual permite conocer que la gaditana responderá a una de las preguntas más esperadas sobre su matrimonio, si aceptaría o no el divorcio a José Ortega Cano si este se lo propusiera.

“Estas semanas han sido un poquito complicadas para mí. Ha habido varios programas de televisión que han comentado cosas que eran perjudiciales para mi carrera y para mi vida, que eran malas sobre mí en general, y otros tantos medios que han publicado cosas maravillosas a los que les estoy muy agradecido. Digo que han sido momentos difíciles porque nunca esperas que el mundo te acuse de algo que no has hecho y que encima, cuando hablas con alguien para decir que no has hecho nada, te diga: ‘son opiniones’. Eso es muy doloroso”. Estas han sido las palabras con las que el mánager ha arrancado su intervención en Instagram.

Serio, molesto y un tanto dolido por todo lo comentado en las últimas semanas, Marc ha querido dar un paso al frente en un día clave tanto para él como para su representada y contar su verdad, tanto por su salud mental, como por la de sus padres, las personas por las que el representante ha decidido hablar y narrar en primera persona su versión de los hechos: “Yo no soy un representante al uso. Ana María tenía una persona que la representaba y yo estaba contratado para encauzar un poco su imagen pública. Mi labor con ella han sido dos entrevistas y la Sálvame Fashion Week, más la estrategia digital y el contenido que creábamos”, ha empezado explicando. Así, Florensa ha desvelado que él no tiene nada que ver con las entrevistas semanales que la esposa de José Ortega cano hacía en su programa de fin de semana y que su trabajo se limitaba a cumplir “ordenes y directrices, siempre compensando y agradeciendo”.

Del mismo modo, quiso aclarar que “cada entrevista y cada acción” que se ha llevado a cabo desde que él empezó a trabajar para la diseñadora no solo se ha consensuado con ella, sino que también ha pasado por la aprobación de “su familia más cercana”. Además, el representante ha incidido en la idea de que cada aparición pública de Ana María se ha realizado con una finalidad concreta: “Nosotros teníamos siempre como tema la salud mental porque sabíamos que estaba en un momento difícil y a la vez un proyecto personal que tenía, que era obtener una propiedad en Madrid. Por eso estábamos trabajando de forma más activa, para poder conseguir ese sueño que tenía”, ha puntualizado el mánager.

Por si esto fuera poco, Marc Florensa también se ha dirigido a sus seguidores para desmentir que él haya filtrado información a los medios, tal y como dice que aseguró Beatriz Cortázar sirviéndose de unas declaraciones presuntamente realizadas por José Ortega Cano: “Cada vez que yo he tenido que dar información a un periodista sobre algo que está mal o lo que sea, lo he hecho hablando previamente con Ana María, a veces por petición de Ana María, he hablado con la persona en concreto y luego he vuelto a hablar con Ana María para explicarle un poquito la resolución del conflicto”, dice al respecto.

Concluye su intervención confesando lo orgulloso y satisfecho que se siente por la labor desempeñada con Ana María Aldón y aclarando que en ningún momento han dejado de trabajar juntos, aunque sí es algo que él se está replanteando por el bien de su salud mental: “La intención es seguir trabajando juntos, pero yo tengo que pensar mucho. La primera vez que me llamó, gracias a la intervención de Alejandra Rubio, que desde aquí le mando un beso, le dije claramente que yo valoraba muchísimo mi salud mental, que se me valorase a mi como profesional”, a lo que añadió: “He hecho lo mejor para Ana, lo mejor para su futuro. Estoy muy contento del resultado y ahora lo único que nos queda es esperar a que se mejore y que pronto podamos volver a verla feliz, guapa y tan elegante como ella es, y a mí igual, porque como le dije la última vez que hablé con ella, yo también importo”, ha concluido.