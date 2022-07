Ana María Aldón responde a la pregunta más esperada sobre su matrimonio

Ana María Aldón ha vuelto a la televisión. Después de que el pasado día 11 de julio las cámaras de Gtres captaran a la diseñadora volviendo a la capital tras haber pasado unos días de retiro mediático en Costa Ballena, ahora ha podido saberse que será la próxima protagonista de Déjate querer junto a Toñi Moreno, programa en el que tendrá oportunidad de dar respuesta a algunas de las cuestiones que han girado con fuerza en torno a su matrimonio en los últimos días.

Aunque será el próximo sábado, día 16 de julio, cuando pueda verse el contenido íntegro del programa en prime time de Telecinco, la cadena ya ha querido dejar con la miel en los labios a la audiencia al hacer público un pequeño adelanto que no ha pasado desapercibido en el panorama nacional. Ha sido en la página web oficial del programa donde se ha hecho público un pequeño corto en el que se puede apreciar cómo la presentadora no tiene reparo alguno al preguntar a su invitada sobre el ámbito más personal de su vida. De hecho, haciendo gala de su sinceridad, Toñi lanza la cuestión más esperada por todos: en caso de que Ortega Cano le pidiera el divorcio a Ana María, ¿ella lo aceptaría? Una pregunta que cambiaba considerablemente el gesto aparentemente feliz que la exconcursante de Supervivientes mostraba en un principio, para pasar a tener un rostro muy serio. No obstante, aún se desconoce cuál será la respuesta que habrá dado la colaboradora de Viva la vida a la presentadora, pudiendo ésta marcar un antes y un después en su relación con el diestro, la cual no parece estar atravesando su mejor momento.

Desde que tuviera lugar la inesperada aparición telefónica de Ortega Cano en pleno directo de Ya son las ocho para pedir encarecidamente a su esposa y a su hija que dejaran de hablar de él en televisión. Unas declaraciones que conseguían avivar aún más la tensión existente en la familia, hasta el punto de que la diseñadora optaba por retirarse temporalmente de los medios de comunicación para disfrutar de la compañía de sus seres queridos no mediáticos en Costa Ballena y sin la compañía de su marido, una ausencia que llamaba bastante la atención y que evidenciaba el malestar existente entre ambos.

Hace tan solo unos días, el diestro, su hijo José María y Marina se desplazaban hasta Chipiona, donde protagonizaron una serie de planes de lo más infantiles como un paseo en bici. En todos ellos no hubo ni rastro de Ana María, que cuatro días después ponía rumbo a la capital en lo que parecía ser su vuelta a la vida pública, y por ende, a sus quehaceres laborales. Ahora, ha podido saberse que esta llegada a Madrid ha estado propiciada en mayor parte por la grabación de su programa de Déjate querer, con la cual sus seguidores esperan que quede despejada alguna duda para que la diseñadora pueda volver a retomar su día a día con total normalidad.