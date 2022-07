La recta final de Supervivientes 2022 está a la vuelta de la esquina y, como tal, cada vez son menos los concursantes que van quedando en las playas de Honduras. Este fin de semana era Yulen Pereira el último expulsado definitivo del reality. Un varapalo para Anabel Pantoja, que se ha mostrado devastada ante la salida de su ‘novio’.

El pasado jueves, el deportista ya se convirtió en ‘parásito’ y estaba nominado junto a Marta Peñate. Antes de conocer su expulsión, Yulen tuvo la oportunidad de encontrarse con Anabel y estar un rato con ella. A pesar de que se fundieron en un apasionado abrazo, lo cierto es que la alegría no les duró mucho. Apenas unos momentos después de conocía la decisión por parte de la audiencia, que apostó por expulsar a Yulen: “Tocó, era mi momento. Agradecimiento a todo el equipo, a los compañeros, me llevo gente fuera muy importante”, ha dicho el esgrimista.

El presentador Ion Aramendi concedió cinco minutos a la pareja para decirse unas últimas palabras. Sin poder contener la emoción y entre lágrimas, ambos prometieron que se verían en España. Sin embargo, Anabel se mostró especialmente afectada, a pesar de que fue la primera salvada de la noche: “Le quiero dar las gracias al público, quiero seguir hasta el final, pero me quedo coja”, recalcó la sobrina de Isabel Pantoja.

Aunque Anabel Pantoja dijo que no quería llorar en su despedida de Yulen, la concursante no pudo evitarlo. De hecho, reveló que había estado parte del día entrenando para no llorar, pero fue imposible contener las lágrimas: “Le prometí que si pasaba esto no lloraría. Esto es duro, Jorge. Sin él se me va a hacer cuesta arriba”, ha confesado la concursante.

Ante las preguntas sobre Omar Sánchez, Anabel ha querido dejar claro que “las cosas han salido así, que no le gusta hacer daño a nadie”. La concursante se ha mostrado tajante sobre su relación con Yulen y ha dicho que no tiene que estar justificándose por nada: “Yo entré aquí como entré, tampoco tengo que estar justificándome de nada. Sí que cambiaría cosas, pero mis sentimientos hacia Yulen iban a estar seguro porque mira lo que me ha pasado, estoy ahora mismo muy pillada”, ha dicho Anabel Pantoja, que ha asegurado que no siente pena por cómo puede estar pasándolo su expareja, Omar Sánchez. “No me puede dar pena una persona a la que he querido”, ha revelado la concursante, que ha recalcado que no tiene intención de intentar tener una segunda oportunidad con él. “Sería muy cínico volver y llamarlo por teléfono y decirle… A mí no me haría mucha gracia”, ha dicho Anabel Pantoja.

La despedida de Anabel y Yulen ha sido uno de los momentos más complicados que se han vivido en el programa, sin embargo, Kiko Matamoros se ha mostrado crítico con la pareja y ha dicho que la sobrina de Isabel Pantoja estaba interpretando un papel: “Por parte de Anabel el drama estaba previsto, así que nos espera una semana de Juana la Loca haciendo el paripé y un Yulen que yo creo que va a estar muy bien con Marta y después con su madre cuando vuelva a Madrid”, dijo el colaborador.