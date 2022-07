Esta última semana, María del Monte se ha convertido en un claro ejemplo de la lucha LGTBI. Su nombre comenzó a sonar con fuerza hace unos días cuando, encargada de dar el pregón en Sevilla, quiso salir del armario de la forma más reivindicativa. Ahora, todavía en el punto de mira, la cantante ha vuelto a ser noticia por un emotivo discurso pronunciado en el especial emitido este sábado en TVE Saca tu orgullo, donde ha estado acompañada de Boris Izaguirre.

“Cuando todos nos movamos por amor y entendamos que la palabra amor es lo más bonito que existe en el mundo, todo esto se acabará, el día del Orgullo será un día de celebración y no un día de reivindicación”, ha comenzado expresando a la audiencia. En esta nueva aparición como portavoz del movimiento, la intérprete de Sevillanas de colores ha manifestado que hay que seguir luchando, pues “faltan cosas todavía por conseguir”. Una retransmisión que ha emocionado de nuevo a los espectadores, que han visto en María del Monte una vía con la que poder dar voz públicamente a las dificultades del colectivo. “Cuando un chico o una chica no tenga que sentarse a confesarle a sus padres, cuando simplemente tenga que decir ‘mi novio se llama Daniel o mi novia se llama Aurora’, ese día será lúdico y para celebración”, ha sentenciado.

Un nuevo discurso reivindicativo que ha llegado tan solo unas horas después de que Isabel Pantoja se convirtiera en la absoluta protagonista del Premio Mr.Gay, en el que también pronunció unas palabras muy similares a las que un día fue su pilar fundamental. “Soy una más de ustedes, vuestro orgullo es mi orgullo”, fue su declaración más aplaudida. Un mensaje que ha despertado muchas interpretaciones, aunque lo que más ha llamado la atención ha sido la similitud entre ambas. “Quiero que sepáis que soy una más de todos los que estamos aquí”, dijo entonces María. Además, la frase “quereos mucho” fue también repetida por las dos. Unas palabras muy aplaudidas y comentadas que podrían tener un significado muy especial.

Pero no todo ha quedado ahí, pues 24 horas después, cuando María del Monte ha vuelto a convertirse en la protagonista del Orgullo, ha sido puesta en un aprieto por Boris Izaguirre, que le ha hecho reaccionar a las palabras de Isabel Pantoja, la que un día fue una parte fundamental de su vida. Cuando TVE le ha puesto el vídeo, la cara de la cantante no ha sido precisamente de alegría o emoción y, cuando el presentador le ha preguntado por la similitud entre los dos mensajes, esta ha sido clara: “¿Este discurso? No sé, yo dije lo que mi corazón me dictó. Si quieres saber cómo lo hizo ella, pregúntale a ella. Yo te hablo del mío. No tenía nada preparado ni mucho menos y me dejé llevar. Visto lo visto y viendo lo que se sigue viendo hay que dar pasos para que esto siga funcionando”.

Me enamora la cara de María del Monte viendo a Isabel Pantoja #OrgulloRTVE pic.twitter.com/GrHL3V32Ho — Rafael García López 🏳️‍🌈💜🕊️💜 (@RafaelGarciaLAF) July 9, 2022

En ese momento, el conductor del espacio ha confesado lo fantástico que le ha parecido esta coincidencia en el tiempo justo en un momento muy importante y significativo, algo con lo que no ha estado de acuerdo la protagonista: “No, no hemos coincidido, no ha sido el mismo día”. No obstante, Boris ha sido muy tajante con su opinión: “María, es impresionante que esto haya pasado, que tantos años después de aquellas famosas fotografías que publicó una mujer. Y realmente en el fondo lo que hacían era irrespetar una relación de unas amigas, se convirtieron en un discurso completamente distinto. Y que tantos años después ese discurso se parece, es uno, y ayuda y reivindica a muchas personas”.