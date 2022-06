Aunque quedan varios días para que comience la semana de las fiestas del Orgullo LGTBIQA+ en la capital, en algunas otras ciudades ya ha dado su propio pistoletazo de salida. Este es el caso de Sevilla, donde durante la pasada tarde arrancó este festejo en una Alameda de Hércules repleta y de la mano de María del Monte. La cantante fue la encargada de dar un pregón cargado de reivindicaciones y de mensajes, en los que incluso llegó a hablar en primera persona.

La intérprete no ha tenido reparo en desvelar lo mucho que quiere a su novia de manera pública y sin tapujo alguno: “A mí, por mí, me da igual, pero no quiero que la gente sufra. Quiero que sepáis antes de bajarme de aquí que soy una persona más de los que estamos aquí. Y que, por supuesto, mi pareja está esta tarde noche aquí”, confesaba, hablando por primera vez, abiertamente, sobre su orientación sexual.

Ataviada con un look de lunares y con la bandera LGTBI, María ha seguido con su discurso con total naturalidad: “He tenido la suerte de encontrar el amor de mi vida. Tengo familia y llevo 23 años protegiéndola. He empezado hablando de libertad y voy a respetar su libertad. Si quiere subir, que suba”, explicaba, para después ponerse a bailar junto a su pareja y el resto de compañeros que estaban a su alrededor: “¿Qué pensáis que soy un robot y no he formado mi familia? Por supuesto que tengo al amor de mi vida, he tenido la suerte de dar con el amor de mi vida. ¿Estoy yo loca, soy una inconsciente? Sí, quizás, pero he intentado proteger a esta familia porque, ya sabéis, si fuera mecanógrafa no pasaría nada”, sentenciaba, recibiendo inmediatamente el apoyo unánime de todo el público.

Con total sinceridad

Aunque siempre ha optado por mantenerse hermética con respecto a su vida personal, en alguna que otra ocasión María del Monte también ha dado ciertas pinceladas sobre lo que siente: “Estoy enamorada… Te lo diré fuera”, decía a su amiga Toñi Moreno, para después ahondar aún más sobre su ámbito más privado: “He tenido varios grandes amores, tres o así. Si hubiera tenido un solo amor, implicaría que con las demás personas con las que he estado han sido estafadas por mí, y no es el caso”, admitía, dejando entrever que, aunque ahora se sienta en un momento muy feliz de su vida, en lo que a lo amoroso se refiere, no olvida su pasado, el cual también estuvo marcado por la presencia de grandes amores. Y es que, su pareja se ha convertido en los últimos meses en el pilar fundamental de su día a día, más aún teniendo en cuenta lo trágicos que han sido estos dos años con la pérdida de su madre y sus dos hermanos. Tres durísimos varapalos por los que la cantante ha resurgido con más fuerza que nunca y dispuesta a afrontar todos los baches que la vida interponga en su camino.