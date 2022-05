Siete años han tenido que pasar para que Isa Pantoja y María del Monte vuelvan a cruzar sus caminos. En 1996, la hermana de Kiko Rivera llegaba a la vida de la cantante para llenarla de alegría. Tal fue su relación, que María se convirtió en la madrina de la niña y, tras varios años compartiendo la vida, la de Triana desapareció de su vida de la noche a la mañana. Ahora, el Sábado Deluxe ha vuelto a reunirlas y, protagonizando un emotivo reencuentro, ambas se han fundido en un caluroso abrazo en el que no han hecho falta las palabras.

“¿Qué pasa ese día en el que dejas de ver a una niña con la que has pasado los primeros años de su vida?”, le ha preguntado Jorge Javier a la estrella de las sevillanas. “Fue un día más”, se ha sincerado ella. Pero sin estar conforme, el conductor del espacio televisivo ha insistido: “¿Si pudieras describir con una palabra ese dolor?”, a lo que la invitada ha sido clara: “El dolor no se puede describir, solo se siente”. Tras esto, las lágrimas, la emoción y los sentimientos a flor de piel se han adueñado del plató. Una vez juntas, la intérprete de Cántame ha roto el hielo con un “qué guapa estás” hacia su ahijada. Un esperado reencuentro en el que ambas han manifestado su interés por recuperar el tiempo perdido. “Hemos hablado y seguiremos hablando. Sabes lo importantes que eres para mí, pero este no es el sitio ni el lugar. Nos vemos, claro que sí, ¿vale cariño mío?”, le ha confesado María. Además, ha subrayado que el cariño que siente por ella no se ha marchitado a pesar de los años: “Lo único que hay que mover y promover es el amor. ¿El rencor para qué sirve?”. Asimismo, ha aprovechado la oportunidad para elogiar la madurez de Isa Pi, recalcando lo mucho que le está gustando cómo está haciendo las cosas: “Te lo he dicho varias veces”.

Isa, por su parte, ha agradecido a su madrina el amor que le ha dado durante tantos años y lo mucho que hizo por ella cuando solo era un bebé: “Lo pasábamos muy bien juntas, jugaba conmigo y veíamos El rey león. Un día mi madre me montó en un tren con ella y María no se montó, se despidió de mí y yo no entendía por qué no venía. Ya no la volví a ver”. Además, la hija de Isabel Pantoja ha expresado lo agradecida que está por haber podido vivir este momento, que ha marcado un antes y después en la relación de ambas: “Me alegro mucho que esté aquí. Muchas gracias por todo. Me siento como en casa cada vez que vengo”. Y es que, su ‘Nana’ como ella misma la denomina, ha sido una de las personas más importantes de su vida, uno de sus pilares fundamentales desde que tiene uso de razón: “Es una persona que aunque haya pasado el tiempo parece que todo pasó ayer. Le tengo mucho cariño aunque no tenga contacto con ella. La he echado mucho de menos”.

Un encuentro tan emocionante que ha conseguido poner los pelos de punta a los colaboradores de Sábado Deluxe, llegando incluso a las lágrimas. María Patiño o Lydia Lozano han sido dos de los rostros conocidos que no han podido evitar emocionarse con el abrazo de María del Monte e Isa Pantoja, tanto que han roto a llorar intentando explicar lo que sentían en ese momento: “Nosotras hemos vivido la relación que había entre ellas durante muchos años. Hemos visto cómo María quería a esa niña y es muy triste todo lo que ha pasado y no se puede contar”. Sin embargo, la estrella de las sevillanas ha querido zanjar la polémica y disfrutar del momento: “La vida está para darse amor. Hay que centrarse en eso, en quererse. La vida solo es una”.