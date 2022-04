No son tiempos fáciles para María del Monte pero, como bien dice el refrán, después de la tormenta siempre llega la calma. Y así ha sido. Tras sufrir la pérdida de su madre y dos de sus hermanos con pocos meses de diferencia, la artista retoma su carrera profesional y, con un pie ya en los escenarios, anuncia su proyecto titulado Todo vuelve. Más de dos décadas han tenido que pasar para que la sevillana reanude la que un día fue su pasión. Con motivo de este notición, se sentará en el Deluxe con mucho que contar y siendo la protagonista del reencuentro con una de las personas más importantes de su pasado.

Su visita al espacio televisivo supondrá, después de siete años, la oportunidad de volver a ver a Isa Pantoja. La artista acudirá a las instalaciones de Mediaset a presentar su nuevo proyecto musical y la hermana de Kiko Rivera lo hará para formar parte del debate de Supervivientes. La colaboradora, que está ejerciendo de defensora de su prima Anabel Pantoja, se sentará en el Deluxe para desvelar cómo está viendo a la influencer durante sus primeras horas en Honduras. Allí, tendrá la oportunidad de reencontrarse con María del Monte porque, aunque el destino e Isabel Pantoja las separasen, el cariño y el amor que ambas se han tenido no ha llegado a marchitarse.

María del Monte e Isabel Pantoja fueron amigas íntimas durante décadas, hasta tal punto que la reina de las sevillanas se convirtió en la madrina de la que entonces era la pequeña de la casa, Isa Pi. Su relación estaba basada en amor, cariño y confianza, pues su “Nana”, como Isa la llamaba, era una de las personas más importantes de su vida. Pero un día todo se truncó. Isabel Pantoja no pudo soportar las diferencias con María y decidió cortar de raíz su amistad, pero también la relación de la sevillana con sus hijos. Isa, que asegura no saber el motivo, guarda momentos muy bonitos con su madrina, con quién convivió en sus primeros años de infancia en la casa que la tonadillera tenía en La Moraleja. Veinte años después, la prima de Anabel Pantoja se sentaba en Telecinco para relatar cómo fue el último día que vio a María del Monte, uno de los episodios más difíciles de su vida. “De pronto un día, estamos en una estación de tren y me dijo mi madre: ‘No te preocupes que la Nana (María de Monte) ahora viene’ y la única imagen que yo tengo es en el tren con mi madre y que por la ventana vi que se quedó María fuera y yo le dije adiós”, confesó.

Después de varios años sin tener contacto con ella, la novia de Asraf quiso saber de su ‘Nana’ y con 16 años la buscó. “Cuando estoy con Alberto en la feria, me escapo, me escabullo y le hablo al sobrino de ella y le digo: ‘¿Dónde está mi madrina? Porque sé que estáis aquí y me gustaría verla’ y yo le presenté a Alberto. Yo fui a verla y eso es lo último que sé de ella”, contó en el espacio televisivo. A pesar de los pesares, para la intérprete de Ahora estoy mejor, María siempre ha sido parte de su familia y de su vida. “Es una persona que he querido un montón. Mal recuerdo no tengo, pero perdí el contacto con ella hace mucho años”, sentenció. Parece que la tonadillera y un comentario desafortunado de María hacia Kiko Rivera fueron los causantes de zanjar la relación. Pese a todo, Isa Pi quiere a su madrina como el primer día. “Nadie me va a prohibir que yo quiera a quien quiera querer.. Yo también la quiero y lo sabe”, explicó la cantante. Hace ya siete años cruzaron por última vez sus miradas. Hasta hoy, que tendrán la oportunidad de estrechar lazos y recuperar el tiempo perdido.