Duro revés para María del Monte. Dos horas después de que comenzara ‘Viva la Vida’ Toñi Moreno anunciaba una noticia de última hora: la madre de la artista ha fallecido a los 96 años. “Soy muy amiga de María, su madre estaba malita desde hace mucho tiempo, pero siempre ha tenido una fuerza…”, ha comenzado diciendo con la voz quebrada. “Era una mujer con mucha vitalidad. La vi la semana pasada con sus labios rojos pintados… no se ha enterado afortunadamente de la muerte de dos de sus hijos porque su hija la ha tenido toda su vida hiper cuidada y protegida”, ha añadido la presentadora.

“No sabéis lo que ha sido la vida de Bibi -como la llamaban cariñosamente- gracias a sus hijos y por supuesto a María, que ha vivido por y para su madre. Eso os lo puedo asegurar yo como amiga de la familia. Voy mucho a su casa porque vivimos muy cerca”, ha contado Moreno ante la atenta mirada de los colaboradores que guardaban absoluto silencio. Después, la escritora ha dicho que “María lo va a pasar pese a la edad pese a que es ley de vida”. “María nunca llegó a superar la muerte de su padre…ella necesita que todos la apoyemos…ha sido un año tan duro con la pérdida de sus hermanos…”, ha explicado con tristeza.

La última vez que María del Monte publicó un ‘post’ de su Bibiana fue el pasado 2 de mayo con motivo del Día de la Madre. La cantante compartió una tierna instantánea en la que aparecía su progenitora. “Tenerte, sigue siendo un regalo. Felicidades, mamá y a todas las madres del mundo #diadelamadre #amorincondicional #luz #verdad”, escribió por aquel entonces.

Este no es el único varapalo que ha sufrido María en el último año. En abril de 2020 falleció su hermano Antonio a los 65, a consecuencia del coronavirus. A través de las redes sociales María quiso dedicarle unas palabras. “Eres mi hermano, mi amigo, mi confidente, mi refugio…mi vida. Se que estás bien, que estás con papá a quien tanto echabas de menos. Nada será lo mismo sin ti, no puede ser nada igual. Te llevas parte te mi alma. No se donde está, pero sé que me duele. Siempre he dicho que nadie se va, mientras se le recuerde así, que vas a estar conmigo siempre y con todos los que hemos tenido la suerte de conocerte. Ahora, vuela y llega a tu nuevo destino donde sin duda te espera gente que también te adora. Me queda un camino difícil pero confío en que me ayudes a recorrerlo”, expresó la cantante con mucho dolor.

En mayo de este año, María del Monte se despedía de otro de sus hermanos, el padre de Antonio Tejado. Juan Carlos perdía la vida también al contraer el virus que se ha cobrado la vida de miles de personas en todo el mundo, la Covid-19.