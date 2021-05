La familia de María del Monte pasa por uno de sus momentos más difíciles. Este lunes, la cantante perdía a su hermano, Juan Carlos Tejado, tras dos semanas ingresado luchando contra el coronavirus. La artista se ha trasladado hasta el tanatorio de Sevilla donde se ha reencontrado con su sobrino, Antonio Tejado, hijo de su hermano y expareja de Chayo Mohedano.

La cantante se ha mostrado muy afectada en este duro momento. La hemos visto abrazando a su sobrino, con el rostro enrojecido por las lágrimas. A pesar de las restricciones, tía y sobrino no han podido evitar fundirse en un abrazo como gesto de apoyo del uno al otro ante esta triste pérdida. Antonio era uno de los primeros en llegar al Tanatorio, solo y con el semblante serio, aunque no ha dudado en agradecer su presencia a los medios de comunicación que estaban en el recinto. Poco después hacía su entrada la artista, con gafas de sol y el pelo recogido. Hasta el tanatorio se han acercado también María José, mujer de Juan Carlos y cuñada de la cantante.

Esta no ha sido la única pérdida a la que ha tenido que hacer frente la artista desde que comenzara la pandemia. El pasado mes de febrero, María le revelaba a Anne Igartiburu durante la emisión de “Dos parejas y un destino” lo que supuso para ella la muerte de su otro hermano, Antonio, a los 65 años de edad: “perderle fue el mayor palo que me he llevado en la vida”, comentaba la cantante. Para ella, Antonio era casi más que un hermano, un confidente, su gran apoyo.

Hace algunos meses, la artista hacía balance de cómo habían sido estos primeros meses sin él: «estoy como cualquier persona que haya vivido una situación similar, intentando salir hacia delante porque aquí todavía queda gente», contaba. Sin perder la esperanza, María del Monte aseguraba que era importante mirar hacia el futuro: «es un año extraño y difícil para muchos y tenemos que apoyarnos en los que queremos y en los que nos quieren. Y sobre todo, tener ánimo porque no nos queda otra», resaltaba la andaluza.

El padre de Antonio Tejado se empezó a encontrar mal poco después de Semana Santa. Se le hizo entonces una prueba que dio positivo y tras la cual comenzó a hacer cuarentena en casa de su hijo. Sin embargo, al no haber mejoría, tuvo que ser ingresado a mediados del mes de abril en un hospital de Sevilla, donde finalmente ha fallecido.

Esta mala noticia llega apenas unos días después de que María del Monte celebrara junto a su madre el Día de la Madre, jornada que aprovechó para dedicarle a su progenitora, Bibiana, unas entrañables palabras a través de las redes sociales. Para ella también están siendo días de profundo dolor.