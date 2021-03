‘Dos parejas y un destino’ está dejando momentos inolvidables. Este viernes, Anne Igartiburu y María del Monte se han convertido en las protagonistas indiscutibles al abrir sus corazones y hacer confesiones de lo más reveladoras sobre el amor. Terreno que la artista siempre ha querido evitar. Ya en una entrega anterior, la mítica presentadora no dudó en preguntarle a la andaluza sobre si pensaba casarse en algún momento: “¿Tú que sabes si yo estoy casada?”, respondió la cantante sembrando la duda. Durante la grabación de este nuevo episodio, Anne y María se han fundido en una distendida charla mientras han visitado el País Vasco -tierra que vio nacer a la periodista-, y han descubierto la cultura y gastronomía de la ciudad a la vez que se han sincerado sobre cuántas veces se habían enamorado a lo largo de su vida.

«¿Te has enamorado mucho en la vida?», ha preguntado Anne Igartiburu a María del Monte. Pese a que la artista siempre ha sido muy celosa de su intimidad ha querido responder a su amiga. «Pues me he enamorado, quién no se ha enamorado, pero no las he contado… No me he parado a contarlas nunca, pero que no te quepa duda de que había un denominador común, se llama amor», ha explicado del Monte bastante reflexiva.

Por su parte, la presentadora de ‘Corazón’, ha querido sincerarse también y ha respondido su propia cuestión. “La verdad, que me he enamorado dos o tres veces”, ha dicho nostálgica. Siguiendo la romántica tónica de la conversación, Anne ha revelado que su primer beso fue en el colegio y la intérprete de ‘Cántame’, ha contado que ella no se olvida tampoco de ese momento. “El mío no fue con lengua, fue un piquillo”, ha dicho con humor.

La vida amorosa de María del Monte siempre ha sido una gran incógnita. Apenas ha revelado detalles sobre sus relaciones sentimentales, pero Anne Igartiburu como buena periodista que es, está haciendo que se sincere como nunca. No obstante, a principios de año, la cantante acudió al programa ‘Un año de tu vida’ -en Canal Sur-, donde terminó confesando a Toñi Moreno que tenía pareja. «¿Qué importancia le das al amor de pareja?», preguntó la que fue presentadora de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’ a lo que María respondió: «Toda. ¿Qué te crees, que soy extraterrestre? La importancia que hay que darle a la persona con la que decides compartir tu vida. ¿Qué crees, que no tengo p…? -María no termina de pronunciar la palabra ‘pareja’-. Pues sí, pero esa es mi vida”.

Finalmente, la cantante sevillana terminó afirmando que había encontrado el amor, pero no quiso entrar en más detalles, por lo que dejó en el aire de quién podría tratarse.