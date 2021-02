Este viernes se ha emitido la segunda entrega de ‘Dos parejas y un destino’ en TVE. Formato en el que participan, Anne Igartiburu y María del Monte junto a Gonzalo Miró y Florentino Fernández. Esta vez se han desplazado hasta Cádiz donde han vivido momentos inolvidables y donde han compartido alguna que otra confesión respecto a la vida, sus trabajos y como no, de sus relaciones sentimentales. Sin embargo, uno de los momentos más llamativos de la noche ha sido cuando la presentadora de ‘Corazón’ ha entablado una profunda conversación con la intérprete de ‘Cántame’.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Anne Igartiburu Oficial (@anneigartiburu)

Teniendo como escenario una cocina, María le ha preguntado a Anne por su relación con Pablo Heras-Caso. Decir que, en el momento de la grabación del programa, el matrimonio todavía seguía unido, ya que fue más tarde cuando salió a la luz su inesperada separación. La periodista no lo ha dudado y se ha deshecho en elogios hacia Heras-Casado. Además, también se ha referido a Igor Yebra, su primer marido. “Me he casado con dos artistas estupendos, uno vasco y uno andaluz. He tenido mucha suerte con mis compañeros”, ha confesado Igartiburu.

No obstante, la conversación ha continuado en esta misma tónica, pero instantes después, Anne, como buena entrevistadora, también ha hecho preguntas a María del Monte. La vasca ha querido averiguar si la artista quiere casarse algún día. Ante esta pregunta, Del Monte lo ha tenido claro a la hora de responder: «¿Tú qué sabes si yo estoy casada?». Palabras que han descolocado por completo a Igartiburu ya que la participante ha sembrado la duda sobre una posible boda secreta de la que no hay conocimiento alguno.

Una vez más, María del Monte ha hecho gala de su discreción, sobre todo en lo que respecta a su vida privada, ya que de sus relaciones amorosas apenas se sabe nada. Hace unos meses, la intérprete de ‘Yo soy del sur’ reveló a Toñi Moreno durante una entrevista que tiene pareja, pero no quiso indagar ni dar más detalles sobre el tema. En la emisión del programa de RTVE ha asegurado que su corazón sigue estando ocupado, pero tampoco ha querido revelar más aspectos de su nuevo amor y ha preferido cambiar de tema y dejar que fuera Anne la que hablara.

‘Dos parejas y un destino’ ha cambiado de día en la parrilla televisiva debido a su baja audiencia. Ahora se emite los viernes a las 22:00 de la noche, así lo anunció la cadena hace unos días. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue la manera en la que lo hizo, pues fue a través de un vídeo promocional en el que se puede ver a Jesulín de Ubrique junto a su mujer, María José Campanario. En la escena que comparte el matrimonio se les puede ver montados en un coche, con una fluida charla en la que el dueño de la finca ‘Ambiciones’ le dice a la odontóloga mientras conduce el vehículo: «Cariño, los viernes molan», a lo que ella responde «¿Pero es esta semana cuando sales con Chenoa?», volviendo a decir el torero: “Pues no lo se, por cierto… se llama Laura”. Ahora queda esperar una semana más para ver otro nuevo episodio del programa y ver cómo los protagonistas se sinceran los unos con los otros mientras viajan y comparten nuevas aventuras.