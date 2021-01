Isabel Pantoja tiene motivos de sobra para estar bastante nerviosa. Su hija ha salido de ‘La Casa Fuerte 2’ decidida a volver a atar lazos de su pasado. Uno de ellos es el de su madrina: María del Monte. La cantante fue una de las amigas más íntimas de su madre y durante mucho tiempo compartieron vivencias. No obstante, algo se truncó entre artistas e Isa Pi vio cómo la relación con ella iba reduciéndose hasta quedarse en inexistente. Circunstancia que podría haber cambiado ya.

Chabelita habría tomado la determinación de retomar el contacto con su madrina. Todo comenzó después de que su novio, Asraf Beno, le hiciera una broma de bastante mal gusto dentro del concurso al referirse a ella como «una niña adoptada por Isabel Pantoja y María del Monte». Y no solo eso sino que podrían haberse visto las caras ya, según ha informado hoy la periodista Marisa Martín Blázquez: «Puedo asegurar que han quedado para retomar la relación y que María del Monte le ha dicho que, si Isa lo necesita, ella está ahí para cualquier cosa».

«Ella ha sido muy respetuosa siempre respecto a mi madre y conmigo, entonces yo también lo voy a ser con ella. Yo le llamaba nana y para mí es mi nana, siempre se ha portado super bien conmigo, la familia igual y si hemos tenido contacto o no prefiero que se quede para mí»

Isa le mandó un bonito mensaje desde ‘El Programa de Ana Rosa’ a una mujer que ha sido muy importante en la vida de su madre y también en la suya: «Le quiero mandar un beso desde aquí, ella sabe que le tengo mucho cariño». Isa Pi puso la pista sobre un posible encuentro con María del Monte estas fiestas, pero sin decir su nombre: «Estas navidades no han sido lo mejor, pero me ha devuelto contacto con muchas personas, cuyos nombres me reservo, y eso lo agradezco al universo», dijo la peruana.

Esta sería la estocada definitiva a Isabel Pantoja. Antes, su hija había sido bastante dura con su madre en el programa con el que colabora: «No debería salpicarle, me da pena y me duele por él, que no ve a su abuela y pregunta. Los niños se enteran de todo y la echa de menos (…) no quiero que pase lo mismo que yo. ¿Qué culpa tienen ellos? Creo que mi madre se confunde como abuela», comentó.

Isa Pantoja ha pasado la Navidad en compañía de su hijo, Alberto Isla, y de su novio Asraf. Las fiestas las pasó con la familia del modelo y no tiene contacto con Isabel Pantoja desde que decidiera saltar la valla de Cantora. Respecto a este encuentro, Isa dijo hace semanas que no se arrepentía de hacer lo que hizo y que volvería a actuar de igual manera. Pero no fue hasta el día después de Reyes cuando se explayó hablando de lo complicado que está siendo para ella aceptar que su madre no quiera salir de la finca de Medina-Sidonia: «El encuentro fue duro. Me dieron ganas de sacarla, sentarla y decirle: ‘Es que igual hay cosas que ni tú sabes’. Pero no es culpa de nadie, es ella la que no quiere salir de esa burbuja», sentenció Chabelita.