Isa Pantoja se rompe en directo: «Me duele por mi hijo porque pregunta por su abuela»

Han sido unas fiestas complicadas para toda la sociedad en general, pero en casa de Isabel Pantoja han sido especialmente duras. La guerra abierta que mantiene con Kiko ha salpicado, inevitablemente a Isa. Cuando comenzó el conflicto entre madre e hijo, la pequeña de la familia estaba concursando junto a su novio Asraf, en ‘La casa fuerte 2’. Fueron varias las veces en las que el programa la hizo llegar parte de la información de lo que estaba ocurriendo entre la tonadillera y el DJ. A pesar de que intentó que no le afectara, ella conoce bien a dos de las personas que más quiere y ya sabía que ni uno ni otro estaban bien.

Salió del reality, dio una exclusiva que levantó ampollas y fue a ver a su madre. Un encuentro que ha calificado como «duro»: «Me dieron ganas de sacarla, sentarla y decirle: ‘Es que igual hay cosas que ni tú sabes’. Pero no es culpa de nadie, es ella la que no quiere salir de esa burbuja». Se ha hablado mucho de esta visita, algo que duró menos de una dura y que comenzó con Isa saltando una valla para acceder a ‘Cantora’. Han pasado las Navidades y tras pasar estos días con su novio, su hijo y su hermano y la familia de este, Isa ha vuelto a su puesto de trabajo como colaboradora en ‘El programa de Ana Rosa’ y allí ha explicado cómo vivió este episodio con su madre, cómo ha pasado las Navidades y además ha contado cómo está la relación con Kiko e Irene.

A lo largo de la charla con sus compañeros de programa, Isa no ha podido evitar emocionarse, pero ha sido al hablar de su hijo cuando ha terminado por romperse. Isabel Pantoja no ve a su nieto desde antes que Isa y Asraf entraran en ‘La casa fuerte 2’, y de eso hace ya más de dos meses. La joven no quiere que los problemas entre su madre y su hermano afecten al pequeño Albertito: «No debería salpicarle, me da pena y me duele por él, que no ve a su abuela y pregunta», ha dicho con la voz entrecortada. «Los niños se enteran de todo y la echa de menos (…) no quiero que pase lo mismo que yo». «¿Qué culpa tienen ellos?», se ha preguntado. Y aunque el resto de colaboradores le han animado a que lleve al niño a Cantora, ha rechazado la propuesta sin miramientos: «No puede ir. Es una situación muy desagradable para un niño», ha reconocido. Y ha apoyado a su hermano y a su cuñada Irene: «Se confunde como abuela».

Una opinión similar a la de su hermano Kiko que ya se ha quejado del papel de su madre como abuela en varias ocasiones. De hecho la llegó a calificar de «mala abuela» explicando que no ve a sus nietos salvo que sean ellos quienes lleven a los niños a verla. Pero además Irene Rosales dejó entrever que el mensaje de felicitación que Isabel Pantoja envió a su nieta Ana por su cumpleaños no fue nada acertado. Hasta el punto que admitió que incluso su niña, con cinco años, la dijo que no lo volviera a escuchar. El DJ además, dejó claro en su última intervención pública que no había habido mensaje de felicitación navideña ni de su madre a sus nietas ni viceversa. Algo que ha confirmado Isa: «Mi madre dijo que no quería ver a nadie, por eso mi hermano y yo nos sorprendimos de que el 31 de diciembre fuera gente a casa».

Volvería a saltar la valla una y mil veces

Ha sido tajante y ha dicho que no dudaría en volver a saltar la valla de la finca familiar las veces que haga falta, si con eso tiene que llegar a su madre, a pesar de que el encuentro con ella no fue tan idílico como le hubiera gustado. «Si ella me hubiera pedido que yo fuera, desconecto el teléfono. Hubiera dejado todo, me hubiera quedado con ella hasta ahora», ha dicho descartando además que la relación con la tonadillera esté en un ‘impasse’. «No creo que haya perdido a mi madre», afirma. «Necesita tiempo y yo lo voy a respetar», ha desvelado dejando claro que, por el momento, no piensa volver a la casa donde se encuentra la intérprete de ‘Marinero de luces’.

Y aunque físicamente no habrá reencuentro, Isa sí está pendiente de su madre, aunque los mensajes que le envía «no me salen como entregados». «Es mi madre y sé que lo está pasando muy mal, son cosas muy difíciles de perdonar», ha explicado admitiendo que «se han pasado los límites». La guerra entre Isabel Pantoja y Kiko Rivera no ha hecho más que unirla a su hermano, lo que no significa que le apoye en todo. «Estoy más unida a él, pero no aplaudo lo que hace. Ha dicho muchas cosas que a mí, como madre, me dolería mucho que mi hijo dijera de mí. Mi madre está deprimida por eso». Y ha querido dejar claro que la situación familiar les afecta a todos por igual: «Estuvimos bien, pero mi hermano y yo sentimos que nos faltaba alguien muy importante, que es nuestra madre».