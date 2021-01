Isabel Pantoja no está sola: así ha sido la Navidad en Cantora

El silencio sigue reinando en Cantora. Isabel Pantoja lleva meses sin salir de la Finca debido al enfrentamiento con su hijo Kiko Rivera. Lo que comenzó hace tres meses con una inocente entrevista en ‘Sábado Deluxe’ por parte del DJ terminó siendo el punto y final a la relación entre la tonadillera y el hijo menor de Paquirri. Algo impensable, pero que ha terminado por romper la relación entre madre e hijo. Este sábado, el marido de Irene Rosales, aseguraba en ‘Viva la vida’ que había intentado ponerse en contacto con su progenitora para tener una conversación, pero no ha sido posible. Además, a través de terceras personas, ha llegado a oídos de Kiko que su madre ha dicho que «ya no son familia».

Kiko Rivera, que está muy dolido con su madre por no haber felicitado la Navidad a sus nietas, ha soltado un nuevo dardo que apunta directamente a la artista. Durante la conexión con el programa presentado por Emma García, el cantante aseguró que Isabel Pantoja no ha pasado estas fechas sola, sino en compañia de amigos. El DJ se ha abierto en canal y ha dejado muy claro que su madre está siguiendo con su vida, pese a haber llegado estas fechas tan señaladas. «Yo pensé que se le ablandaría el corazón, pero no ha sido así», dijo con algo de humor.

Lo que sí ha lamentado Kiko Rivera es que la artísta no dejara entrar a su entorno más cercano para saber cómo se encuentra en estos duros momentos y que sí deje pasar a sus amigos. Estas palabras tienen un doble fondo, pues iban dirigidas a lo ocurrido con su hermana, Isa P, ya que tuvo que saltar la valla de la finca para poder tener un encuentro con su madre.

Sin embargo, el marido de Irene Rosales ha querido dejar claro que es feliz y que ha pasado unas navidades tranquilas rodeado de gente que le quiere. «No me apetece ir a Cantora, solo quiero estar con gente que me aprecie. Tengo tres hijos maravillosos y si alguien no los quiere… Una abuela que no ve a sus nietas y que ellas preguntan por su abuela… No ha habido ni una felicitación de año para las niñas», contó el DJ en un ataque de sinceridad.

Kiko Rivera ha dejado muy claro que siempre ha estado dispuesto a mantener una conversación con la que fue mujer de Paquirri, para así solventar los problemas que arrastran y evitar que la bola se hiciese más grande. Sin embargo, la jueza de ‘Idol Kids’ se ha negado en rotundo guardando silencio y evitando aparecer en los medios. Si ha llegado algún mensaje siempre ha sido a través de conocidos de la tonadillera. Su hija, Isa P, ya aseguró en una entrevista en ‘Lecturas’ hace unos días que le da miedo que su madre no tenga ganas de vivir. Pese al escueto encuentro que tuvo con ella al salir de ‘La casa fuerte 2’, la influecer ha confirmado que si tiene que volver a saltar la valla para ver y hablar con su madre, lo hará.