Fueron el fichaje estrella de ‘La Casa Fuerte 2’, pero la estancia de Isa Pi y Asraf en el reality ha estado marcado por la guerra abierta entre Kiko Rivera e Isabel Pantoja, además de por las continuas discusiones entre la pareja de concursantes. Salidas de tono, críticas, quejas constantes por la falta de apoyo y actitudes, especialmente de Asraf, que han sido calificadas por la mayoría de los colaboradores del programa de «machistas». Y eso ha incluido a Ana Rosa Quintana, una de las más críticas con la forma de actuar del novio de su colaboradora. Y calificarle así hizo que el modelo saltara inesperadamente hace una semana contra ella al escuchar a la presentadora decir que el único fallo de Isa es que no sabe elegir a sus parejas. «¿Y ella?», respondía entonces el ceutí levantando una nueva ola de críticas en el plató.

Siete días después, Nochebuena y Navidad de por medio, incluyendo la visita de Isa a Cantora con un resultado que no era el esperado, la pareja regresaba al plató de ‘La Casa Fuerte’, para participar en el último debate de esta segunda edición. En esta ocasión los dos tuvieron una nueva oportunidad de ver cómo había sido su paso por la casa, que no ha estado exento de polémica. Cómo fueron sus reacciones al conflicto familiar de los Pantoja o sus inseguridades, así como el denominado ‘tercer grado’ a su novia tras conocerse su noche loca con Efrén y Kiko Jiménez, fueron algunos de los videos que ambos pudieron ver de nuevo.

Y Asraf no pudo por menos que reconocer que no había estado nada bien ante su bochornosa actuación en el concurso después de entender además las razones de las críticas recibidas. «Me he pasado, ya le pedí disculpas a ella en privado y públicamente también, ella no se lo merece», afirmaba el exconcursante. La hija de Isabel Pantoja comprende las críticas hacia su pareja y, aunque no le defiende, sí que ha rebatido algunos de los comentarios negativos hacia su chico, considerándolos «excesivos».

«Ahora entiendo que la gente dice las cosas por algo, no se lo va a inventar. Te metes en un reality y las consecuencias son que expongas tu relación. Eso nos ha fallado un poco», decía la hermana de Kiko Rivera. Tras esta defensa, Asraf justificaba su comportamiento a lo largo de estos casi dos meses de concurso, aludiendo a la presión vivida durante el ‘aislamiento’: «Eso hace mucho daño». El día de su expulsión el colaborador de ‘Ya es mediodía’ ya esgrimía este razonamiento: «Es una presión muy grande, la gente atacando dentro, ha sido un cúmulo».

Y también hacía referencia a la difícil situación familiar de Isa. «Me sentí solo porque ella pensaba en su familia», aseguraba entonces. «He sido muy poco generoso, mi parte de culpa la reconozco. He sido egoísta y he pensado solo en mí. No he pensado en Isa lo suficiente», se disculpaba. Isa aceptaba esas disculpas y dejaba claro que está enamorada de su novio y que sus planes de futuro seguían adelante.

Pero ¿acudirá Isabel Pantoja a la boda de su hija?. Todo apunta a que la tonadillera será la gran ausente en el día más importante de su hija. Como ya adelantó Look el pasado 24 de diciembre, Isa acudió a Cantora para ver a su madre 24 horas antes. Menos de una hora estuvo en el interior, contando con los largos minutos que tuvo que esperar la joven a que le abrieran la cancela. Fue el mismo día que la revista Lecturas publicaba una incendiaria exclusiva en la que disparaba con bala contra algunos miembros de su familia, especialmente contra su tío y su abuela. «Mi madre siempre ha tenido que mantener a todo el mundo, desde su madre hasta sus hermanos. Son parásitos», decía sin pelos en la lengua.

Isa Pantoja además explicó cómo actúa su madre cada vez que tiene un enfrentamiento con ella y con su hermano Kiko, apoyando así la frase del DJ en el que calificaba a la tonadillera de ser «no ser buena abuela». «Corta toda comunicación y, al cabo de un mes, por huevos quiere ver a los niños, pero en vez de llamarnos, llama a su abogada».

El domingo, Ana María Aldón daba más detalles del encuentro entre madre e hija, explicando que hubo reproches y una discusión que terminó con la intérprete de ‘Marinero de luces’ echando a su hija de la casa: «Tú y tu hermano sois iguales, fuera de aquí». Luis Rollán, gran amigo de la tonadillera asentía las declaraciones de la mujer de Ortega Cano y la propia Irene Rosales confirmaba que, aunque no conocía los detalles de ese encuentro, sí sabía que su cuñada había salido de allí «tocada y dolida».