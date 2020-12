Dicen que quien avisa no es traidor e Isa Pantoja lo ha seguido a pies juntillas. La hija de Isabel Pantoja ha cumplido con su palabra y ya ha acudido a Cantora para llevar a cabo ese esperado reencuentro madre-hija. Este medio ha podido saber en exclusiva que la joven se desplazó a la finca gaditana de la discordia este pasado miércoles 23 de diciembre.

El reloj marcaban las 18.00 horas cuando un coche hacía acto de aparición en las puertas de Cantora. Era Isa Pantoja quien conducía y fueron los periodistas que llevan semanas haciendo guardia en la finca más polémica de la herencia de Paquirri quienes se convirtieron en testigos de excepción del hecho. Llamó la atención la tardanza en que se le abriera la valla que da paso al camino que llega hasta el refugio de Pantoja. De hecho, la hermana de Kiko Rivera tuvo que estar esperando varios minutos hasta poder entrar. Una información de ‘El Programa de Ana Rosa’, contaba que no se la esperaba por allí.

Look ha podido saber que el reencuentro entre Isa Pantoja y su madre fue difícil. Una hora aproximadamente duró el cara a cara entre ambas. Los minutos que estuvo esperando y lo breve de su estancia en Cantora hacen presagiar que lo que ocurrió dentro de sus cuatro paredes no fue bueno. Otro dato importante es que para el cara a cara con su madre, Isa Pi decidió dejar a su novio, Asraf Beno, fuera de la ecuación. Un movimiento un tanto predecible ya que el entorno de Isabel Pantoja le había asegurado al entorno periodístico más cercano que el marroquí ya no es bien recibido en la casa. Algo que se podría interpretar como un jaque acudiendo con su prometido. En cualquier caso, Isa decidió ir a ver a su madre el mismo día que se publicó una entrevista incendiaria en ‘Lecturas’ en la que dejaba en muy mal lugar a su madre, a su tío y donde hablaba de todos los problemas familiares.

Chabelita tiró con bala contra algunos miembros de su familia. En especial a su tío y abuela: «Siempre ha tenido que mantener a todo el mundo, desde su madre hasta sus hermanos. Son parásitos». Isa no se ha mostrado tan beligerante como su hermano Kiko contra su madre pero apoya eso de que «no es buena abuela». Además, explicó la manera de proceder que tiene la Pantoja cuando tiene un enfrentamiento con sus hijos: «Corta toda comunicación y, al cabo de un mes, por huevos quiere ver a los niños, pero en vez de llamarnos, llama a su abogada».

La relación con su tío es prácticamente irreconciliable. Ninguno de los dos se soporta e Isa considera -sin nombrarle- que Agustín hace más mal que bien a su madre. Para ella, lo ideal sería que intentase mediar entre su Isabel Pantoja y Kiko Rivera. Él es quien controla todo y quien, como insinuó su hermano, tira por tierra los proyectos profesionales del resto de la familia. Una exclusiva que, sin duda, añadía tensión a un cara a cara entre madre e hija, para el que, a juzgar por la información que manejamos , Isa parece no haber escogido el mejor momento.

Hace justo una semana que Isa Pantoja era expulsada de ‘La Casa Fuerte 2’. Allí formó pareja con su futuro marido, Asraf, pero vivió un concurso tremendamente agitado con motivo del conflicto familiar abierto entre su madre y su hermano. A su salida, Isa dejó muy claras sus intenciones: «Primero iré a ver a mi hijo, y luego a la primera persona que voy a ir a ver a es a mi madre. Iré a Cantora aunque tenga que trepar por el balcón». Dicho y hecho. Ahora bien, de ahí a pasar la Navidad dentro del búnker donde se encuentra parapetada su madre, hay un paso. Palabras mayores.