Es su momento. Isa Pantoja ha pasado dos meses concursando en ‘La Casa Fuerte 2’ viviendo de manera colateral, toda la guerra del clan Pantoja. Y aunque ha recibido información de todo lo que estaba aconteciendo en su familia, ella ha intentado mantenerse cauta en cuanto a respuestas, a pesar de lo mucho que le ha dolido saber en qué situación están su madre, Isabel Pantoja, y su hermano, Kiko Rivera. El jueves pasado era expulsada del reality junto con su novio, Asraf Beno, quedándose a las puertas de la final. Pero ganar no entraba en sus prioridades. Ella solo quería reencontrarse con su hijo y después visitar a su madre. Sabe que está mal, y necesita verla, escucharla y mirarla a los ojos. Pero sus planes no han salido como esperaba.

Ya lo adelantó el domingo durante la gala del programa cuando Jorge Javier Vázquez le preguntaba si había podido hablar con su madre. La respuesta fue tajante: «He intentado hablar con ella. Me gustaría saber quién tiene su teléfono y cómo puedo ponerme en contacto con ella», decía entonces. La cosa prometía y ha sido a través de una exclusiva en la revista Lecturas donde ha contado todo. Y ha disparado con bala de plata contra todo el clan.

Está preocupada por su madre, aunque se queja al considerar que siempre paga los platos rotos. Pero necesita verla y esa es su intención. «Sé que me la voy a encontrar mal, lleva tiempo sin dar señales y habrá adelgazado un montón». Se siente identificada con muchas de las quejas de su hermano: «Mi madre a veces no nos entiende», aunque no comparte cómo se han hecho las cosas. Vivir la guerra familiar encerrada en un concurso ha sido muy duro, y sintió mucho que su madre no se pusiera al teléfono cuando el programa le dio la oportunidad de llamarla. Según ella, «le pudo el que no le grabaran, antepuso eso a ser madre», y es algo que le no entiende.

No considera que a la tonadillera solo le mueva el dinero, y ella tiene una opinión muy particular donde los Pantoja no salen bien parados: «Siempre ha tenido que mantener a todo el mundo, desde su madre hasta sus hermanos. Son parásitos». Clara, concisa y directa al corazón de la intérprete de ‘Marinero de luces’, que bebe los vientos por su familia.

Con medio clan trabajando en Mediaset, a la Pantoja no le hace gracia que los suyos hayan encontrado en la televisión su medio de vida. Y más cuando hablar de ella es un reclamo. Así lo confirma Isa, que admite que a su madre no le gusta que Anabel, Irene o Asraf salgan hablando.

El interés de Kiko

Ha hablado con su hermano, pero necesita una conversación más larga. «No ha tenido relación con su padre, ¿solo le importa la herencia?, para mí lo importante sería la persona que me ha criado». Pero apoya las declaraciones de su hermano en las que acusa a su madre de no ser «buena abuela». La colaboradora de ‘El Programa de Ana Rosa’ cuenta cómo es el proceder de su madre cuando surge un encontronazo con sus hijos. Algo que llama la atención: «Corta toda comunicación y, al cabo de un mes, por huevos quiere ver a los niños, pero en vez de llamarnos, llama a su abogada».

Su tío y su abuela

No dice su nombre, pero sí se refiere a su tío Agustín. El único que está al lado de su madre, «por interés o por lo que sea», aunque considera que no la beneficia para nada. Es más, a su parecer, su tío debería intentar mediar entre su madre y su hermano. Es quien controla todo y quien, como insinuó su hermano, tira por tierra los proyectos profesionales de su hermano.

La relación con él es inexistente como ya explicó en su momento. Y lo mismo ocurre con su abuela. Con doña Ana confirma haber tenido trato, pero no un buen trato.

No pasará las Navidades en Cantora como pretendía en un primer momento, pero no descarta ir a la finca familiar a ver a su madre, «aunque tenga que trepar por el balcón».