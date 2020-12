Parecía que Isa Pantoja tenía la llave para calmar las aguas en la guerra familiar entre Kiko Rivera e Isabel Pantoja, o al menos esa era su pretensión, escuchar a ambos y tratar de llegar a un entendimiento. Son su familia y se quieren. Pero los planes que dijo tener el pasado jueves al salir expulsada de ‘La Casa Fuerte 2’ se han visto truncados. Nada más abandonar el reality y ya en plató junto a Asraf y Jorge Javier Vázquez, confesó que lo primero que haría sería ir a ver a su hijo Albertito, para después trasladarse a Cantora y ver a su madre. Un momento que ha mantenido al público expectante a lo largo de todo el fin de semana, para verla cruzar la puerta de la finca familiar.

No ha habido suerte. La colaboradora de ‘El programa de Ana Rosa’ tan solo se ha podido reunir con su pequeño después de que fuera Dulce quien la recogiera en la estación del AVE. Pero de su madre ni rastro. No solo no la ha visto, es que tampoco ha podido escuchar su voz y comprobar de primera mano cómo se encuentra, dos meses después de que estallara la guerra con su hijo. Todo mientras Isa entraba a concursar en el programa. En la gala de anoche, ya a las puertas de la final, los últimos expulsados se sentaban junto al resto de excompañeros y otros colaboradores y para analizar su paso por el concurso y los últimos acontecimientos.

Pero Jorge Javier presentaba a Isa y anunciaba que ha concedido una exclusiva que podrá verse el próximo miércoles, y quiso indagar en lo que había pasado en estos dos días. El presentador le preguntaba si había hablado con su madre y la respuesta fue inesperada: «He intentado hablar con ella», comenzaba diciendo la hija de la tonadillera. Y continuó haciendo un llamamiento desesperado: «Me gustaría saber quién tiene su teléfono y cómo puedo ponerme en contacto con ella».

Mientras su madre le da la espalda de nuevo, su hermano sí ha estado más receptivo. Los dos han mantenido una conversación y «todo está muy bien». Ya lo había adelantado Irene Rosales horas antes en ‘Viva la Vida’ al explicar que Kiko e Isa habían hablado y que su marido le había recomendado ir a ver a la artista: «Él quiere que su hermana esté bien con su madre».

No es la primera vez que Isabel Pantoja no le coge el teléfono a su hija en estas semanas. La disputa entre madre e hijo le han estado acompañando desde el momento que empezó su concurso. Minutos después de entrar, Jorge Javier ya le adelantaba lo que estaba ocurriendo en su familia, e Isa terminó hecha un mar de lágrimas. Días después el programa le dio la posibilidad de salir de la casa durante un fin de semana, dándole así la oportunidad de visitar a la cantante. Pero ella optó por seguir haciendo su concurso, aunque sí aceptó llamarla por teléfono.

En su primer intento le saltó el buzón de voz. En el segundo le respondió una persona cercana a la intérprete de ‘Marinero de luces’ en su nombre. «Hablé con una persona que estaba con mi madre y me dijo que ella esperaba que estuviese bien en el concurso y que ya hablaríamos fuera», explicó la pequeña de la casa en aquel momento. Y hasta hoy.

Isa Pantoja contaba anoche que la Navidad va a ser muy diferente a lo que había pensado. Durante su estancia en el concurso tenía claro que pasaría estas fechas con su madre, su pareja y su hijo en Cantora. Pero todo ha cambiado. «Mi madre no va a celebrar Navidad, no creo que lo vaya a hacer. Entonces lo voy a celebrar con el niño y con Asraf en mi casa. Mi hermano estaría encantado de estar con nosotros, pero va a estar con la familia de Irene y más en este año con todo lo que ha pasado».