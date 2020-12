Isa Pantoja y Asraf Beno se presentaron como el fichaje estrella de la segunda entrega de ‘La Casa Fuerte’. La hija de Isabel Pantoja y su novio entraban como la pareja con más apoyos, aunque el público decidió el pasado jueves que fueran los expulsados. Su paso por el concurso no ha dejado indiferente a nadie y las críticas han sido demoledoras especialmente con el ceutí, que ha dado una imagen negativa como pareja que ha llamado la atención a colaboradores, concursantes y presentadores de la cadena.

Anoche, y tras un fin de semana recuperando la normalidad junto a los suyos, Isa y Asraf se sentaban en el plató del programa para analizar los últimos acontecimientos dentro del reality y enfrentarse a lo que ha sido su concurso a lo largo de casi dos meses. Mientras que la hija de la tonadillera explicaba que no había podido localizar a su madre en estas 48 horas desde que salió de la casa, su novio ‘aguantaba’ el chaparrón de críticas que le tachaban, principalmente, de machista.

«Lo he pasado muy mal estos dos primeros días porque lo he pasado mal en la casa y pensaba que se me entendería. Creo que la gente ha visto otra cosa», decía con el semblante triste antes del plato fuerte de su noche. «¿Has hablado con Ana Rosa Quintana?», le preguntaba irónico Jorge Javier antes de dar paso al resumen de los comentarios vertidos por la jefa de Isa en su programa.

La comunicadora cuenta con Isa como colaboradora y le profesa un gran cariño, y a lo largo de estas seis semanas de concurso se ha mostrado implacable ante la actitud de Asraf. «Es un machista», «Solo le importa su ego y su orgullo», «Le voy a decir que no le viene bien este chico» o «Isa es una chica listísima, solo tiene un defecto, que no sabe elegir pareja». Fueron algunos de los comentarios hechos por la presentadora que no hicieron más que provocar el enfado del exmíster.

«¡Que aprenda a elegir ella primero!», exclamó nada más terminar el video. Muy molesto ante lo que él considera injusto, Asraf continuó su respuesta con la misma dureza. «No sabe de lo que habla. A mí no me parece que sea machista», se defendía bajo la atenta mirada de los allí presentes, que reprocharon esta contestación.

Pero ahí estaba su chica para sacar la cara por él y defenderle. Una de las cosas que más le ha reprochado durante su estancia en ‘La Casa Fuerte’. «No me gusta lo que he visto», decía Isa muy calmada. «Ellas han vivido mi relación y me sorprende que comenten esas cosas cuando saben perfectamente cómo es mi relación y además saben lo que he sufrido por una serie de insinuaciones que se dijeron en su momento». La hermana de Kiko Rivera hacía referencia a las imágenes en las que, a las puertas de su casa y en medio de un intercambio de palabras, su novio le coge del brazo en un arranque de temperamento, que muchos han considerado un comportamiento inadecuado hacia ella. Aquellas imágenes levantaron ampollas en Cantora, dejando claro el total rechazo hacia Asraf Beno, por muy novio de Isa que fuera.

«Había una cosa de ti que chirriaba muchísimo, que era tu complejo de inferioridad y una inseguridad terrible que volcabas contra Isa», le espetó Jorge Javier sin miramientos. «Es algo que le he dicho y lo ha reconocido», respondía entonces la exconcursante. «Es verdad que tiene complejo de inferioridad y hay cosas que no están bien, pero de ahí a llamarle machista… Yo no lo he visto», explicaba la hija de la tonadillera.

Isa Pantoja se mostró anoche comprensiva con su jefa y sus compañeros de programa, pero también fue tajante: «Lo entiendo y lo respeto, pero hubiese preferido que me lo hubieran dicho a mí solas». Y terminó su intervención con un comentario que no dejó indiferente a nadie: «La gente que me quiere de verdad sé que no me va a decir: ‘Déjalo y ya está’. Me van a ayudar y me van a hacer entender que hay que cambiar ciertas cosas».