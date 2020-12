‘La Casa Fuerte 2’ deja un perdedor claro: Asraf Beno. El novio de Isa Pantoja ha quedado en el centro de la diana tras el comportamiento que ha mantenido dentro de la casa. Las discusiones y la manera que tenía de tratar a su pareja en ciertos momentos le han valido un sinfín de críticas. La expulsión de ambos del reality este pasado jueves ha abierto la veda para aquellos que quieren hundir al míster marroquí. Al testimonio que hizo Kiko Hernández hay que sumarle la aparición de Cristina Silva, expareja de Asraf, que sostiene que fue infiel.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de La casa fuerte (@lacasafuerte_tv)

El primero en desenmascarar a Asraf Beno fue Kiko Hernández. El colaborador de ‘Sálvame’, siempre ávido en informaciones, contó que «Asraf ha llevado dos relaciones paralelas que eran Chabelita y esta chica a la vez. Ella lo puede demostrar, ella tiene pruebas y puede decir y lo puede demostrar que durante la relación con Chabelita, cuando se fueron a Perú, la llamaba desde el aeropuerto. Tenía relaciones con la novia estando con Chabelita». Además, Kiko Hernández aseguró que le había llegado una información relativa a un tonteo de Beno con «un chico muy famoso que ha participado en un reality. Me cuentan que este chico había tenido algo con Asraf».

Y esta tarde de viernes ha sido Cristina Silva quien ha roto su silencio para hablar con ‘Sálvame’: «Estaba con ella y conmigo a la vez. A mí mi familia me llamaba y me decía ‘oye, que está Asraf en la tele’ y él a mí me decía que era solo trabajo. Me dio muchísima rabia que jugara con las dos. No me daba la gana de que se riera de las dos», dice. Cristina no quedó ahí y se decidió a publicarlo en redes: «Una vez me entró un ataque de rabia y se lo escribí. Isa me dio Like en plan ‘sí, te he leído, pero paso de ti’, se la pelaba».

La exnovia de Asraf Beno le ha atacado al asegurar que «Lo que le interesa es comer de ella (Isa), lleva dos años así». Cristina se muestra muy tajante cuando le preguntan si cree que la relación sentimental del míster y la hija de Isabel Pantoja va a durar en el tiempo: «Esa relación tiene fecha de caducidad porque es de puro interés». Al mismo asegura que es «un chico muy inseguro y tiene otra cultura, por mucho que quiera ser moderno y vivir de la tele no puede. Si fuera tan moderno no estaría metido en esos jaleos».

La relación de Isa Pantoja y Asraf Beno, en el alambre

Lo que es cierto es con su salida de ‘La Casa Fuerte 2’, la pareja atraviesa por un momento delicado y la sombra de la ruptura planea sobre los dos. Isa Pantoja está muy dolida por el comportamiento que ha tenido su novio. Él se ha retractado de algunas actitudes que ha tenido respecto a ella: «Me he pasado con ella muchas veces, porque he querido ser egoísta y pensar solo en mí, debería de haber pensado más en ella».

Claro que tampoco ayuda la supuesta infidelidad que cometió Isa Pantoja hacia Asraf al besarse con Efrén Reyero en el baño de una discoteca. La peruana le ha dado las explicaciones pertinentes a su chico, pero este no parece creerse demasiado la versión de su novia, algo que ha hecho estallar a Isa, cuyo destino próximo parece estar en Cantora, junto a su madre.