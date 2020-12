Ana Rosa estalla tras escuchar a Efrén: ¡Este chico es un impresentable!

A Ana Rosa Quintana no le han convencido nada las explicaciones de Efrén Reyero sobre su affaire con Isa Pantoja. Según dijo el extronista, aquella noche del 2019, la hija de Isabel Pantoja le besó en el baño de una discoteca cuando le ayudaba a subirse la cremallera de su mono. Los colaboradores del programa debatían sobre el argumento del exnovio de Marta López cuando la presentadora les ha interrumpido muy malhumorada: «¡Este chico es un impresentable! ¡No se puede tener más cara dura! Empieza pidiendo disculpas y luego esto…», comenzaba diciendo.

Alessandro Lecquio daba con la clave que destapa a Efrén: «No seamos hipócritas. La clave de todos los programas de televisión es la audiencia y los Pantoja siempre han dado mucha audiencia. Está utilizando a Isa para tener protagonismo». Ana Rosa considera que es «un comportamiento muy feo». Mientras, Antonio Rossi apostillaba que «es un chico capaz de tirar por tierra cualquier cosa con tal de tener una trama». La presentadora se mofaba al recordar que «lo peor de todo es que la persona a la que le has dado un beso no se acuerde de ti».

Las explicaciones de Efrén a Chabelita

Efrén ha conectado con ‘La Casa Fuerte’ para hablar con Isa Pantoja: En primer lugar quiero pedirte perdón porque no estoy orgulloso de lo que voy a hacer. Cuando salí de la casa, aquí se había montado una monumental con respecto a la noche que salimos de fiesta y yo he contado lo que tú y yo sabemos, que te acompañé al baño porque no te podías bajar y que me diste un beso».

Isa Pantoja y Efrén han hablado de la famosa noche en el baño: «Lo del beso no puedo decir que sea mentira» #LaCasaFuerte https://t.co/R5QQFRlih5 — La Casa Fuerte (@lacasafuerte_tv) December 16, 2020

Isa no negaba la versión de Efrén: «No puedo decir que mientes. No es que diga que haya pasado, que yo creo que no, pero no puedo decirlo porque no me acuerdo. De todas formas, todo esto me lo podías haber dicho aquí dentro porque hemos hablado de ese tema, de esa fiesta y lo podíamos haber aclarado aquí»

No obstante, la grieta entre Asraf y Chabelita está muy abierta. El míster considera que su novia le pudo ser infiel porque cuando sucedió el acercamiento a Efrén llevaban un mes y medio saliendo. La hija de la tonadillera se ha mostrado muy enfadada con él: «Me importa que se sepa mi verdad porque yo ya sé que tú te vas a creer lo que digan los demás en la televisión».

El frío encuentro entre Marta López y Efrén

La breve participación de Efrén en ‘La Casa Fuerte’ ha servido también para dar a conocer que su romance con Marta López ha terminado. La colaboradora se mostraba muy dolida y así lo explicaba: «Tuvimos una conversación hace dos semanas. Es verdad que yo pensé que esto se podía solucionar. Lo siguiente que me encuentro después de hablar con él es que es concursante de ‘La casa fuerte 2’. Me ha reventado verlo. No estaba preparada. Le respeto y cada uno tiene su vida, puede hacer lo que quiera. No voy a juzgar a nadie. Le tengo mucho cariño porque además, le conozco desde hace 12 años. Tengo respeto a la amistad de tantos años».

Marta López confiesa que se ha pasado la noche llorando hasta las tantas y hablando con Efrén tras su salida de @lacasafuerte_tv 😮 ¡¿De qué han hablado?! #YaEsMediodía632 https://t.co/72Ik9m8FZk — Ya es mediodía (@yaesmediodiatv) December 14, 2020

Una semana después, se producía su reencuentro en el plató de ‘La Casa Fuerte’ tras su ruptura. Ambos estaban nerviosos y la exnovia de Alfonso Merlos confesó que el extronista le llamó después por teléfono: «Me quedé más tranquila, aunque luego me harté de llorar hasta las tantas», ha dicho en ‘YEM’.