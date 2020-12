Lío de faldas a la vista. Efrén Reyero lo dejó caer y María Jesús Ruiz dijo ser testigo: Isa Pantoja pasó una noche de pasión junto a Efrén, que comenzó con unos besos en el baño de una discoteca de Madrid. Y atención porque no son los únicos implicados ya que Kiko Jiménez también podría haberse besado con ambos. Los hechos tuvieron lugar durante una noche de fiesta, concretamente el 26 de abril de 2019, fecha en la que el gaditano todavía era pareja de Gloria Camila, así como Chabelita ya se encontraba saliendo con Asraf Beno.

Las cámaras de Telecinco se han ido directamente a buscar a Gloria Camila Ortega para preguntarte por este controvertido asunto. Su respuesta ha dejado con el molde a más de uno: «Me lo creo, sé que noche es». Así, la hija de Rocío Jurado estaría dando validez a la infidelidad del que por entonces era su novio y a quien a día de hoy solo le une una profunda enemistad. Por su parte, el hermano de Asraf, Anuar, ha criticado duramente a Efrén por sacar a relucir esta historia: «Es un comportamiento sucio».

Varios testigos presenciales aseguran haber visto imágenes subidas de tono del momento. Isabel Rábago comentó en ‘Ya es Mediodía’ que «hay imágenes bastante gráficas y testimonio de que pasaron la noche juntos» y que «hay fotos «en un sofá en la sala de la discoteca, Efrén tumbado y Chabelita encima con el joven agarrándole la zona de los pechos mientras ella sonríe y él la besa en el cuello». María Jesús Ruiz comentó que Kiko Jiménez se unió a ambos en el baño de la discoteca y Carolina Sobe fue más alla Carolina Sobe al asegurar que Isa Pantoja le daría más tarde calabazas a Efrén y se quedaría sola con Kiko Jiménez, actual pareja de Sofía Suescun.

Este lío mayúsculo ha estallado justo en el momento en el que Efrén Reyero ha entrado a formar parte del elenco de concursantes de ‘La Casa Fuerte’. Allí se encuentran concursando Isa Pantoja y Asraf Beno, que están siendo grandes animadores de esta edición. Los ataques de celos del marroquí, sus discusiones, las dudas de ambos y la boda que tienen previsto celebrar el próximo mes de junio, son los temas más candentes. La entrada de Efrén y la eclosión de esta historia pondrán a prueba -aún más- a la pareja.

No cabe duda de que este controvertido trío escribirá varios capítulos más y esto solo es el principio. Mientras tanto, el resto de protagonistas permanecen ajenos a la polémica. Gloria Camila continúa viviendo un idílico romance con David. Eso sí, ha sido duramente criticada en las últimas fechas por dos motivos. El primero tiene que ver con las imágenes del vídeo en el que no se extraña de la supuesta infidelidad de Kiko. La colombiana sale a pasear a su perro sin mascarilla puesta, algo que ha enfadado mucho a Kiko Hernández: «Me encantaría vivir en el país donde vive Gloria Camila en el que puede ir sin mascarilla… ah no, que es mi vecina», comentó el colaborador en ‘Sálvame’.

Por otro lado, también ha sido objeto de comentarios negativos su debut como actriz en una serie de TVE. Algunos rostros conocidos del mundo de la interpretación como Marisol Ayuso, Melani Olivares, Freda Lorente, Teté Delgado, Mar Regueras y Angy Fernández lo han criticado abiertamente. Todas ellas pusieron en tela de juicio la capacidad interpretativa de Gloria Camila: «La interpretación es ejercitarse y es tener una profesionalidad. Si tú eso no lo sabes hacer, pues durarás tres telediarios. No creo que Gloria Camila me quite a mí un personaje. Primero, porque le llevo 27 años, ¿sabes?», dijo Melanie Olivares en ‘Sálvame’. Más allá fue Teté Delgado, que aseguro que «Me parece una falta de respeto hacia los actores en general. Si la gente luego se acostumbra a ver series de mala calidad y las sigue consumiendo… Últimamente se están mezclando tanto los realities con la interpretación y con la actuación».