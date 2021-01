‘Sábado Deluxe’ ha empezado fuerte este 2021. Paola Dominguín ha sido la primera en enfrentarse a una entrevista marcada por el desencuentro con Jorge Javier Vázquez y la brutal confesión sobre José Coronado e Isabel Pantoja. En el inicio de la conversación, la hermana de Miguel Bosé comenzó hablando sobre cómo se siente a sus 60 años -recién cumplidos- y cómo ha afrontado la triste pérdia de su madre, Lucía Bosé, que fallecío el pasado 23 de marzo en el hospital General de Segovia como consecuencia del coronavirus.

Sin embargo, no todo ha quedado ahí porque más tarde tuvo que dar la cara por el intérprete de ‘Amante Bandido’ debido a sus últimas polémicas sobre la Covid-19. «Cada uno puede hacer lo que quiera, hay libertad de expresión. Yo no me hubiese metido, pero no lo sigo en las redes sociales y no sé más», dijo la hija de Lucía Bosé.

El presentador quiso preguntar sobre el ejemplo que podía estar dando Miguel Bosé al hacer ese tipo de declaraciones públicamente y Paola ha defendido sus argumentos, lo que provocó un enfado del presentador. «Paola, no puede ser que una Dominguín formada intelectualmente como tú diga estas cosas en un programa de televisión», dijo Vázquez poniéndose bastante serio. «No haberme preguntado, si no os gusta el mensaje de Miguel Bosé. ¿Por qué lo repetís?», respondió ella.

Ante la respuesta de Paola, Jorge Javier siguió insistiendo en que debería decirle a su hermano que es «vergonzoso» que una persona tan conocida envie ese tipo de mensajes a la población, pero Dominguín se ciñió a decir que ella vive en el campo y que su hermano es libre de decir lo que quiera. «Le podrías decir que desde su atalaya es muy poco generoso evitando que se puede avanzar en el mundo, llevar una vida normal, relacionarnos… Vosotros vivís en el campo porque podéis, pero la gente vive en las ciudades hacinadas en pisos. Hay que pensar con que el mundo avance no pensando en nosotros solo», explicó con semblante serio el hilo conductor del programa de Mediaset.

«Te puedo mentir y te quedas más a gusto. No hay vacunas para todos, pues me vacuno la penúltima», expresó Paola Dominguín con ironía y Jorge Javier terminó diciendo:»Es una ‘honestidad’ muy poco solidaria». Tras este rifirrafe la entrevista continuó, y además llegó el plato fuerte porque la hermana de Miguel Bosé hizo una llamativa declaración sobre José Coronado e Isabel Pantoja.

La invitada ha confirmado que entre el actor y la tonadillera hubo más que una amistad que se forjó mientras trabajaron juntos en el film ‘Yo soy esa’. Pese a que Coronado siempre ha negado esta versión de los hechos, incluso durante una entrevista con Bertín Osborne, Paola Dominguín destapó anoche este romance. La que por aquel entonces era pareja del intérprete contó ante la antenta mirada de los colaboradores del ‘Deluxe’ que José Coronado se enamoró de Isabel Pantoja. «Yo le dije es muy bonito el amor así que disfrútalo», explicó dejado a todos con la boca abierta.

«Me dijo estoy enamorado de Isabel Pantoja. Yo estaba enamorada de él, fue una putada, pero lo encajé. No era la primera vez que estaba con otra y hubo más cositas. Éramos jóvenes y uno puede tener un flash pero no un flash cada semana. No fue un cuerno fueron muchos, pero prefería que me lo digan a que me mientan. Me los dijo todos en un arranque de sinceridad de las parejas, lo pasé mal y lo dejé», dijo Paola Dominguín en un ataque de sinceridad. «Yo soy una persona fiel, entiendo que pueda pasar algo pero no por deporte… Yo no quería una pareja así», terminó diciendo.