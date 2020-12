Cuando Isabel Pantoja firmó en 2019 su participación en ‘Supervivientes’ hizo mucho más que eso. El contrato de la tonadillera con Mediaset implicaba exclusividad y también la colaboración de la artista en el programa ‘Idol Kids’. No había pasado mucho tiempo del famoso “no hay ceros para que yo me siente en esa cadena” cuando se hizo público que la de ‘Marinero de luces’ había firmado su paso por ‘Supervivientes’, y el salto del helicóptero con el que la Pantoja empezaba su lucha por el premio de 200.000 euros y abandonaba su encierro particular fue seguido por el 46,7% de la audiencia. Es decir, casi 5 millones de espectadores. Una cifra histórica.

El 7 de julio de 2019 y tras 10 semanas de concurso, Isabel Pantoja tuvo que abandonar Honduras por problemas de salud. Un final inesperado que a su vez supuso un nuevo principio para la cantante, quien a su llegada a España se sentaba en un plató de televisión por primera vez en mucho tiempo. La madre de Kiko Rivera llevaba más de 3 años sin conceder entrevistas. Su vuelta a la vida, tras cumplir condena en noviembre de 2016, culminaría con un disco, ”Hasta que se apague el sol”, una entrevista promocional en el programa “El Hormiguero”, de Atresmedia, en febrero de 2017, y una gira de 20 conciertos, que se quedaron finalmente en 11 debido a los problemas de la artista para viajar a Estados Unidos a causa de sus antecedentes penales.

Tras ‘Supervivientes’, Isabel todavía tenía que cumplir con el resto del contrato firmado con Mediaset, que incluía también la participación como jurado en el concurso de talentos ‘Idol Kids’, que se grabaría en dos entregas de trece programas cada una, hasta un total de 26. La cantante firmaba así un acuerdo que le reportaría unos 2 millones de euros, aproximadamente, en año y medio de contrato (de julio de 2019- diciembre 2020). La grabación de la primera parte de ‘Idol Kids’ concluyó a finales de febrero de este año. La segunda, retrasada por la pandemia, está aún pendiente y aunque el contrato finaliza el 31 de diciembre, está previsto que se cumpla en cuanto sea viable, el próximo año.

La vuelta de la artista adelantaba este lunes en diferentes espacios de televisión sería, según la información a la que ha tenido acceso LOOK, no sería ni una entrevista ni un nuevo programa. Pantoja debe cumplir con la grabación de la segunda entrega de ‘Idol Kids’. El proyecto ya estaba firmado y no supone ninguna novedad para la cantante, quien deberá participar en esta segunda parte del concurso. La grabación, sin fecha fija aún, está prevista para el primer trimestre de 2021.

Son momentos difíciles para la viuda de Paquirri. Encerrada a cal y canto en Cantora desde que Kiko Rivera anunciase públicamente en la revista Lecturas que dudaba de la gestión que su madre había hecho de la herencia de su padre, cada día es uno menos para tener que volver a pisar los estudios desde los cuales se han hecho públicos sus secretos más privados. Isabel Pantoja debe volver a trabajar y cumplir con el acuerdo que firmó cuando, finalmente, sí hubo ceros para que ella se sentase en Telecinco.