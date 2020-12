Isa Pantoja cuenta la verdad de su visita a Cantora: «Salté la valla y lo volvería a hacer»

Isa Pantoja ha tomado voz y voto después de los últimos acontecimientos familiares. El reencuentro con su hermano Kiko, su visita a Cantora hace una semana y la guerra abierta en la familia son asuntos muy candentes que la joven ha querido aclarar durante una videollamada con ‘El Programa de Ana Rosa’. Compartir mesa y mantel con su hermano hace que lo primero que haya que preguntarle es si la relación con él pasa por uno de sus mejores momentos. Isa Pi responde: «Está en un buen momento, no sé si en el mejor. Hemos hablado de todo y la verdad que ahora estamos haciendo piña aunque eso no significa que yo esté en contra de mi madre».

Sobre si le ha reprochado a Kiko su demoledora entrevista, Isa cuenta que «No hablé del programa con él. Yo no le puedo reprochar nada porque está en su derecho de hacer lo que quiera, que yo lo comparta es diferente. Hay cosas que sí y otras que no. Se lo he dicho a ellos por separado y no voy a contar nada más». Los colaboradores del programa de Telecinco le han preguntado si comparte la forma de su hermano de denunciar la situación con su madre: «Yo cuando salgo de ‘La Casa Fuerte 2’, la entrevista que doy es del primer programa que hay de ‘Cantora: la herencia envenenada’ y yo lo que digo, sin saber nada, es que lo normal sería que Kiko hubiera hablado con ella antes de decir nada. Luego escuché su versión y hay cosas en las que estoy de acuerdo, pero bajo mi punto de vista, lo primero sería hablar con ella.

Lo que si ha dejado entrever Isa Pantoja es que Kiko Rivera está bastante alicaído: «De ánimo estábamos contentos y felices porque estábamos juntos después de mucho tiempo. Pero supongo que el dolor lo lleva por dentro. ¿Deprimido? Yo diría que triste». También ha elogiado el papel de Irene Rosales en esta historia: «Es complicado porque nosotros somos los hijos y decimos cosas entre nosotros en confianza de nuestra madre y de nuestro sentimiento. Su papel es difícil porque no puede meterse pero en realidad estás viendo triste a tu marido y no puedes hacer nada. Es tranquilizador para él. Ella no apunta nada para que mi hermano no hable con mi madre, entiende a las dos partes».

El mayor titular que ha dejado Isa Pantoja es que no ve posible el perdón entre Kiko Rivera e Isa Pantoja: «No creo que haya reconciliación. Lo veo complicado. Por lo que he podido ver y escuchar pienso que no va a haber perdón».

Su polémica visita a Cantora el pasado 23 de diciembre, desvelada en exclusiva por Look. Isa Pantoja ha detallado cronologícamente cómo se desarrolló todo: «Intento ponerme en contacto con ella cuando salgo del reality. El martes 22 recibo un mensaje de que mi madre está mal y no quiere ver a nadie y al día siguiente voy. Llego cuando anochece para evitar a la prensa, me quedo con las luces apagadas y veo que hay un coche que sube que cierra el candado de la cancela. Como veo que está cerrado, salto la valla. Me voy por el lado izquierdo y como hay pinchos para el ganado, busco un sitio para entrar, porque me conozco la finca y camino cuesta arriba hasta llegar a la entrada de Cantora», explica.

Sobre cómo fue su encuentro, la colaboradora televisiva se explaya: «Hablo con mi madre perfectamente a solas, no estoy delante de nadie. Lo que yo hablo con ella es algo que no he contado a nadie y es imposible que lo sepa alguien. Mi madre nunca me dice que me vaya de ella, no me dice que yo soy igual que mi hermano. Lo único de verdad es que salto la valla, ando a oscuras porque me puede más ver cómo estaba mi madre. La volvería a saltar pero no por el contenido de la conversación sino por el ambiente. A mí me vale con ver a mi madre y ya está, nuestra charla se queda para mí porque así lo he decidido. Se han dicho muchas cosas del contenido de la conversación pero nada de lo que se ha dicho es verdad».

Preguntada por Antonio Rossi, Paloma García Pelayo y Beatriz Cortázar, Isa Pantoja ha dado algunos detalles de su visita: «Cuando llego a Cantora me abre la puerta el personal pero no tengo problema en hablar con ella». Reconoce haberse ido más calmada pero por poco tiempo: «Me marché de allí más tranquila pero ya después la cabeza me da vueltas y no quería ni celebrar las fiestas, lo hice por mi hijo». Por último, reconoce que solo le contó a una persona lo que habló con su madre: «A mi hermano sí que le conté la conversación con mi madre porque también es la suya y tiene derecho a saberlo». Eso sí, mediar entre ellos se antoja poco menos que imposible: «Creo que no hay ninguna puerta abierta a eso», finaliza.