El clan Pantoja vuelve a dar un nuevo giro de tuerca al despiadado conflicto familiar que mantienen sus integrantes. El día viene cargado de novedades y lo hace de la mano de Kiko Rivera e Isa Pantoja. Ambos hermanos se han reencontrado por primera vez después de que estallase la guerra del Dj contra su madre, del concurso de Isa en ‘La Casa Fuerte 2’ y de su infructuosa reunión con Isabel Pantoja en Cantora, desvelado en exclusiva por Look.

La reunión ha tenido lugar en el restaurante ‘La Resolana’, en el municipio sevillano de Salteras, un sitio especializado en cocina andaluza. Al encuentro han acudido Kiko Rivera y su mujer, Irene Rosales, acompañados de sus hijos. Por otro lado, Isa Pi con su prometido, Asraf Beno, y su único hijo, el que tuvo con Alberto Isla. Todos ellos han disfrutado de una agradable comida en la capital hispalense de la que han salido en torno a las 17.30 horas. En una primera tanda lo hacían todos los mencionados, a excepción del hijo de Isabel Pantoja, que salía en solitario uno minutos más tarde del establecimiento.

Los medios de comunicación aguardaban su marcha para preguntarles por este bonito reencuentro entre hermanos, que pone la estocada a Isabel Pantoja. Preguntados por ello y por el supuesto salto de valla que tuvo que hacer la peruana para poder entrar en Cantora para hablar con su madre, la hija de la tonadillera ha preferido mantener silencio. Lo mismo que Irene Rosales, Asraf y Kiko, que no han querido hacer ninguna declaración al respecto.

No obstante, Kiko Rivera sí que subía hace unos minutos una imagen del reencuentro con su hermana dentro del restaurante. Una fotografía que dice mucho y que escenifica la unión entre ellos ante el fuego cruzado con Cantora. El músico acompañaba la instantánea del texto: «I Love you ❤️ Sister @isapantojam».

Esta reunión familiar llega cinco días después de que Isa Pantoja fue a Cantora a ver a su madre y 24 horas después de que Ana María Aldón contase en ‘Viva la Vida’ la odisea de Isa para poder hablar con la Pantoja. Chabelita tuvo que saltar el muro de Cantora para poder entrar en la finca, ya que nadie le abría la puerta. Ocurrió de tarde mientras se hacía de noche, e Isa P tuvo que caminar cerca de un kilómetro hasta llegar a la casa donde se encontraba Isabel Pantoja. Luis Rollán aseguró también que fue su tío Agustín quien abrió la puerta a Isa P, ya que la tonadillera se encontraba descansando y tardo un rato en recibir a su hija. Sin embargo, el momento más tenso tuvo lugar cuando Isabel Pantoja se dirigió a su hija en los siguientes términos «Tú y tu hermano sois iguales, fuera de aquí».

La peruana parecía ser la encargada de mediar en este conflicto, pero después de los últimos acontecimientos podría haber recapacitado su postura. La joven también ha echado más leña al fuego durante su última entrevista en ‘Lecturas al volver a hacer pública la mala relación con su abuela, doña Ana: No sé qué le contarían a mi hermano de su abuelo. «Nadie entendía tampoco mis razones con mi abuela. No he sentido que me quiera». Con este encuentro y la imagen de Instagram, Kiko Rivera y su hermana cierran filas antes de la más que probable batalla legal contra su madre.

Continuará…