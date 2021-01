Una charla entre dos buenas amigas. Eso es lo que verán esta noche los espectadores de Canal Sur, cuando a las 22:30 horas sintonicen la autonómica andaluza para ver un nuevo programa de ‘Un año de tu vida’. Toñi Moreno recibirá a una invitada de excepción: la cantante María del Monte a la que le une un gran cariño y una bonita amistad. Las dos vuelven a encontrarse en un plató de televisión después de haber sido pareja en la cocina de ‘La última cena’ el día de Nochebuena, y como adelanto a la velada de hoy, ya hemos podido ver algunos de los ‘momentazos’ de la entrevista.

«Qué difícil es entrevistar a una amiga», dice Toñi en sus redes sociales antes de compartir el adelanto de parte de su charla. En este avance podemos ver que, entre otros temas, las dos hablan de amor y más en concreto del amor de pareja. «Pero ella se abrió», escribe la presentadora ante la gran e inesperada revelación de la cantante. Y es que la mejor intérprete de sevillanas de los últimos tiempos ha desvelado que tiene pareja.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Un año de tu vida (@uadtv)

«¿Qué importancia le das al amor de pareja?», le pregunta Toñi. Y su invitada responde con la claridad y la naturalidad que le caracteriza: «Toda. ¿Qué te crees, que soy extraterrestre? La importancia que hay que darle a la persona con la que decides compartir tu vida. ¿Qué crees, que no tengo p…?», pregunta la cantante sin terminar la frase. «Pues sí, pero esa es mi vida».

«¿Y para ti?», le devuelve la pregunta entonces a la comunicadora, que contesta contando su realidad. «Para mí es lo más. Pero ahora yo, autónoma, con una niña pequeña y el confinamiento…», y termina haciendo un divertido gesto confirmando que está ‘a dos velas’. La respuesta de Toñi no termina de convencer a María, que de inmediato le hace saber a su amiga que el ser madre no tiene que ser un obstáculo para encontrar pareja. «Perdona, ¿tú piensas de verdad que si tienes una pareja va a reparar en su tienes una hija o no?». «No, claro que no», responde su amiga. «Es que si eso es así, estás escogiendo mal», zanja la intérprete de ‘Cántame’.

¿Hablará de Isa Pantoja?

En el avance que ha facilitado tanto el programa como Toñi Moreno, no da más pistas sobre su intervención, pero si hay una cosa que caracteriza a la presentadora es la de saber obtener la respuesta que quiere, sea quien sea el entrevistado. Y esta noche se verá en una encrucijada, ya que en las últimas semanas se viene hablando, una vez más, de la relación de María del Monte con la familia Pantoja. Ha sido Isa, la hija de la tonadillera quien, tras salir de ‘La Casa Fuerte 2’, se preguntaba en una exclusiva a la revista LECTURAS por sus orígenes. La amistad entre las dos artistas es algo de lo que no le gusta hablar a la madre de Kiko Rivera.

Pero Isa quiere saber y hace unas semanas afirmaba que quiere retomar la relación con su madrina. «Ella ha sido muy respetuosa siempre respecto a mi madre y conmigo, entonces yo también voy a serlo con ella. Yo le llamaba ‘Nana’ y para mí es mi nana, siempre se ha portado super bien conmigo, la familia igual y si hemos tenido contacto o no, prefiero que se quede para mí», decía en ‘El programa de Ana Rosa’ la hija de Isabel Pantoja. La periodista Marisa Martín Blázquez aseguraba hace unos días que «han quedado para retomar la relación y que María del Monte le ha dicho que, si Isa lo necesita, ella está ahí para cualquier cosa». La hermana pequeña del DJ insinuó que este encuentro podría haber tenido lugar durante las Navidades al admitir que «no han sido lo mejor, pero me ha devuelto el contacto con muchas personas cuyos nombres me reservo, y eso lo agradezco al universo». ¿Confirmará María este acercamiento con su ahijada?