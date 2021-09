Los últimos meses no han sido fáciles para María del Monte, que ha perdido a uno de sus hermanos y a su madre. Sobre esta durísima etapa de su vida y también sobre algunos de los temas más polémicos que le han rodeado en los últimos años, como su relación con Isabel Pantoja.

El drama de la artista conmovió a Toñi Moreno que además de presentadora de ‘Viva el verano’ es amiga personal de María. El dolor de del Monte era evidente y se reafirmó cuando reveló que estaba «como puedo, tirando, regular, depende del día. Me ha pasado un tractor por encima” y recordó el dolor que sentía por la perdida de su madre, “Tengo que reconocer que he tenido el privilegio de tenerla 96 años. Tengo muchísima pena y al mismo tiempo mucha tranquilidad porque mi madre ha vivido su vida. Tengo la pena más grande del mundo”. Para animar a la artista, el programa contaba con dos emotivos ases en la manga en forma de mensajes cargados de cariño para ella.

Kiko Rivera e Isa Pantoja, quienes fueron dos de las personas más cercanas a María durante sus años de íntima amistad con Isabel Pantoja, sorprendieron a la cantante con sendos vídeos en los que los dos hijos de la viuda de Paquirri volvían a dejar a su madre completamente de lado. “Quiero decirte que eres una persona muy especial y que, aunque hayan pasado los años tenemos una conexión muy bonita. Ojalá llegue el día y podamos hablar, podamos abrazarnos y te pueda presentar a Alberto. Que sepas que te quiero un montón y que te mando mucha fuerza y un abrazo muy grande”, decía Isa Pi a una emocionada María, que no dudó en contestar con contundencia con lo que muchos han interpretado como un dardo contra la Pantoja. “Yo también la quiero. Nadie puede prohibirte querer a alguien”.

El marido de Irene Rosales se refirió a la que fuera amiga de su madre como ‘Nana’, algo que emocionó a María, que quiso contestar al músico. “Aquí me tienes para lo que necesitas, siempre estaré aquí al igual que yo sé que tú también estás», dijo él. La respuesta de la artista es la siguiente: «Lo bonito de la vida es esto, puedes no ver a una persona, pero lo que nadie puede prohibirte es querer a una persona».

En la ronda de preguntas de los colaboradores, Diego Arrabal fue directo al grano: «Después de este año y medio horrible que has pasado, yo creo que toda España quiere saber si has tenido alguna llamada de Isabel Pantoja», preguntó el paparazzi. La andaluza respondió inicialmente con una carcajada y después aseguró que «el pésame me lo han dado todas las personas que me lo tenían que dar. Hay muchas personas que no me lo han dado, pero que estoy convencida de que lo han sentido». Los tertulianos interpretaron que eso significaba que la de ‘Marinero de luces’ no lo había hecho y fue entonces cuando María recordó que ella no quiere hablar “de esas cosas”. Toñi Moreno no dudó en aprovechar el momento para preguntar a su invitada si había perdonado a la tonadillera, y la respuesta de del Monte fue totalmente ambigua. «No soy cura, no tengo que perdonar a nadie».