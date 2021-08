«Salté la valla y lo volvería a hacer», confesaba Isa Pantoja el pasado mes de diciembre. Lo hacía tras protagonizar un momento desvelado en exclusiva por Look: su visita a Cantora tras su participación en ‘La casa fuerte 2’. Una semana después explicaba en ‘El programa de Ana Rosa’ cómo había ocurrido todo. Isabel Pantoja y Kiko Rivera se encontraban en plena guerra tras ‘Cantora: La herencia envenenada’, no eran buenos tiempos ni para uno ni para otro, e Isa había estado aislada de todo participando en el ‘reality’ de Telecinco junto a su novio, Asraf Beno.

Al salir y al intentar contactar con su madre de manera infructuosa, hasta que recibe un mensaje en el que se le dice que la tonadillera «está mal y no quiere ver a nadie». Momento en el que decide que va a viajar a Cantora para verla. Un viaje que hizo premeditadamente de noche «para evitar a la prensa». «Veo un coche que sube, cierra la cancela con cancela y como está cerrado, salto la valla». Consiguió acceder a la vivienda y reencontrarse con su madre.

Pero parece que Isa se dejó algo en el tintero que, meses después, ha decidido relatar en el espacio matinal de Telecinco en el que colabora. Un secreto que ha hecho más duro lo que ocurrió en aquel momento. «En el coche estaban Asraf y Albertito», las dos personas más importantes de su vida.

Es la presencia de su hijo la que hace quizá más duro su relato. El niño, según lo que ha revelado ella en más de una ocasión, mantenía una relación muy estrecha con su abuela. Un contacto casi diario que incluía visitas semanas del pequeño a la finca familiar. Ahora todo ha cambiado e Isa lo ha explicado: Albertito echa mucho de menos a su abuela y no deja de preguntar qué ha ocurrido.

La hija pequeña de la intérprete de ‘Marinero de luces’ ha dejado boquiabiertos a sus compañeros del ‘Club social’ con sus palabras: «No le quise decir que estaba Albertito, porque lo que yo quería era hablar con mi madre, no hacerle chantaje con mi hijo. Primero necesitábamos una conversación nosotras». Y terminaba diciendo que «no sabía qué iba a pasar. Mucha gente me ha dicho que si no hubo entendimiento fue porque Asraf estaba abajo».

Después de aquella noche, que sin duda volvería a repetir, y de todo lo ocurrido, incluyendo un distanciamiento madre e hija que la ‘it girl’ sigue sin entender, Isa empatiza con la cantante. Así se lo ha explicado a sus compañeros, dejando claro que entiende que está atravesando un momento complicado: «No está preparada para estar con Albertito».

«Hay que ponerse en el lugar de ella. Si hablando conmigo se le escapa la emoción, cuando vea a los niños no va a poder disimular que está mal y a ver cómo le explica a esos niños por qué. Mi hijo tiene 7 años pero las de mi hermano son más pequeñas y no lo pueden entender», ha concluido.