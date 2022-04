La emotiva y esperada conversación entre María del Monte e Isa Pantoja

La noche del Viernes Deluxe esperaba con ansias acoger como invitada a María del Monte. La artista, se sentaría en el espacio televisivo para hablar de su nuevo proyecto, un álbum titulado Todo vuelve. Sin embargo, un problema de fuerza mayor ha impedido que la que fuera íntima amiga de Isabel Pantoja regresara a la televisión y, como se esperaba con expectación, se reencontrara con su ahijada, Isa Pi. Después de siete años sin verse, esta iba a ser la oportunidad perfecta para que ambas se dijeran todo lo que tanto tiempo han callado, como el amor que sienten la una por la otra. Pero esa ocasión, tendrá que esperar.

“Por causas ajenas, María del Monte no ha podido estar aquí”, anunciaba Jorge Javier al comienzo del programa. Tras la triste noticia, era la propia cantante quien entraba en directo por teléfono para explicar el motivo de su baja de última hora. “Soy humana y resulta que el bichito ha venido a visitarme. Me hice la prueba antes de salir y lo cauto y correcto es estar donde esto”, ha comunicado la cantante que, después de perder a dos de sus hermanos debido al coronavirus, ha confesado tener miedo esta vez. “Nos vemos prontito tengo entendido… He pasado miedo, la verdad, es que ha sido un tiempo difícil y duro para todo el mundo”, ha sentenciado.

La próxima cita organizada para que la estrella de las sevillanas pise las instalaciones de Mediaset está prevista para el próximo 6 de mayo donde, aún sin detalles, puede que sea el día que se reencuentre con la hija de Isabel Pantoja. Sea como fuere, la artista no ha querido perder la oportunidad de dedicarle unas bonitas palabras y, aprovechando la ocasión de estar en llamada con el programa, se ha dirigido a Isa Pi en tono cariñoso: “Isa es una persona a la que quiero mucho y ella lo sabe”. La aludida, emocionada, ha respondido con similar afecto. “Nana, espero que te recuperes pronto. Yo también te quiero y siempre te voy a querer”, ha confesado la hermana de Kiko Rivera, que se encontraba en plató para comentar los primeros días en Honduras de su prima Anabel Pantoja. Con el mismo sentimiento, la folclórica se ha dirigido de nuevo a ella: “El cariño no muere, no se compra ni se vende y permanece por los siglos de los siglos”. Unas palabras que han sido aplaudidas por todo el plató, que esperaba expectante este momento.

Ahijada y madrina siempre han tenido una relación maravillosa, pues Isabel Pantoja y María del Monte fueron íntimas amigas durante muchos años. La estrella de las sevillanas convivió con la pequeña Isa Pi durante su infancia y formó parte de los momentos más importantes de su vida, convirtiéndose así en un pilar fundamental para la colaboradora de Telecinco. Aunque nunca han trascendido los detalles de por qué la tonadillera y la cantaora pusieron fin a su amistad, aquel momento supuso un antes y un después en la vida de Isa Pi, que cortó su relación con su ‘Nana’, como ella la nombraba cariñosamente. Desde entonces, pocas han sido las oportunidades que han tenido de hablar y, mucho menos, de verse. Pese a ello, el cariño no ha conseguido marchitarse y, como si el tiempo no hubiera pasado, ambas han demostrado quererse como antaño.