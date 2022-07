El impresionante baño de masas de Isabel Pantoja como perfecta ‘reina’ del Orgullo en Madrid

Todas las miradas están puestas en Isabel Pantoja. Durante esta misma noche, en torno a las 24:00 horas, la tonadillera ha hecho su aparición más esperada en la capital con motivo de la Semana del Orgullo LGTBIQA+. Una jornada de lo más especial en la que la intérprete de Marinero de luces ha tenido oportunidad de defender los derechos del colectivo con su voz y su discurso por bandera.

La Plaza de España, y por ende todos los allí presentes, han sido testigos de este paso al frente de la cantante en medio del huracán mediático en el que se ha visto envuelta. Y es que, después de la tormenta siempre llega la calma, y tras haber permanecido en el ojo del huracán por todo lo acontecido en torno a su familia, la tía de Anabel Pantoja ha retomado su vida profesional con más fuerza que nunca. En primer lugar, protagonizó una gira por Latinoamérica con la que sus fans quedaron más que satisfechos, y ahora, la artista se ha convertido en la reina, por excelencia, de este Orgullo en la capital, siendo la invitada estrella a la gala Mr. Gay.

Pasada ya la media noche, muchas eran las personas del público que coreaban su nombre. Por su parte, los presentadores hacían hincapié en la gran labor profesional de Pantoja, dando paso a un vídeo recopilatorio de su carrera y destacando que había llegado a la capital acompañada de 14 músicos. Unos minutos más tarde, Isabel reaparecía visiblemente emocionada y sin poder contener las lágrimas con un mensaje cargado de cariño para todos los allí presentes: “Agradeceros a todos, que habéis estado aquí tantas horas. Os he estado viendo desde la habitación, y he estado todo el tiempo emocionada. Hoy se ha hecho realidad, y vuestro orgullo es MÍ orgullo, porque sin vosotros, los de todo el mundo, esta que está aquí, no estaría aquí de pie. Os agradezco con todo mi corazón, a este colectivo que llevo en mi alma desde que comencé a cantar, y que gracias a ustedes hemos podido ser artistas, y de las grandes, de las que no se olvidan, y si no se olvidan es por ustedes, porque lo dais todo”, pronunciaba la cantante, para después acercarse al público, recibir el premio, coger el micrófono y ponerse a cantar Enamórate, con un impecable guiño hacia el colectivo y con un ánimo que no ha pasado desapercibido.

La cita en general ha comenzado a las 20:00 horas, y tras la presencia de muchos grandes rostros conocidos como WRS con su famoso Llámame, ha llegado el turno de Isabel. Antes de que tuviera lugar este hito histórico, ya se había desvelado que estaba prevista “una gran sorpresa”, razón por la que todas las miradas estaban puestas en si se produciría o no una actuación por su parte. De hecho, minutos antes de esta gran aparición, su peluquero, Alberto Dugarte, entraba al hotel donde se hospedaba la tonadillera, dejando la máxima expectación en torno a la actuación de Pantoja: “Está superbien. Está supertranquila”, apuntaba, aunque dejando entrever que su discurso nada tendría que ver con la reciente declaración de intenciones de María del Monte en Sevilla.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de ISABEL PANTOJA (@isabel_pantoja_martin)

Haciendo gala de la gran ilusión que suponía para Pantoja añadir esta aparición a su trayectoria, ya se hizo eco de ella a través de su perfil de Instagram: “Mi querido Orgullo. Desde mis principios hasta ahora mis 50 de artista también habéis estado conmigo y yo con ustedes, gracias por ese premio Mr. Gay España en el Orgullo de Madrid, ciudad a la que adoro”, comenzaba explicando. Pero su discurso 2.0 no quedaba ahí: “Deciros que mi grandísimo deseo de corazón es que se siga amando y siendo como cada persona sienta y quiera, es el derecho de todos los seres humanos que de verdad aman en libertad. Gracias por tanto al orgullo de mi orgullo colectivo LGTBI+ de España y del mundo, siempre vuestra Isabel Pantoja, a todos ustedes míos”, finalizaba en el pie de una imagen en la que aparece ataviada con una gabardina en color camel, cuyo fondo cuenta con los colores da emblemática bandera del colectivo.