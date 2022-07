Ayer fue el gran día de Isabel Pantoja. Recogiendo un premio a sus 50 años de trayectoria y por su ayuda al colectivo LGTBI, la tonadillera reapareció en Madrid en la que ha sido la primera vez que se sube a los escenarios en nuestro país. En su intervención, además de comentar que era una más del colectivo, aprovechó para mandar un mensaje de agradecimiento a todos aquellos que siempre habían estado a su lado. Unas palabras que no dejaron indiferente a nadie, pues además de poner en su lugar a Agustín Pantoja y recordar a su madre, la cantante se olvidó por completo de Paquirri y de sus hijos, los que hasta hace poco habían sido un pilar fundamental en su vida. Tan solo unas horas después, Kiko Rivera ha reaccionado.

Haciendo uso de sus redes sociales, como ya acostumbra a hacer, el DJ ha lanzado un dardo a su madre con una fotografía de lo más significativa. El hermano de Isa Pi ha abierto el álbum familiar y ha compartido con sus seguidores varias imágenes en las que aparece con su padre, haciendo hincapié en lo mucho que le echa de menos. Y es que, aunque no ha hecho mención directa a Isabel Pantoja, sí que ha dejado muy clara su posición, aprovechando la oportunidad para rendir homenaje a su abuela, doña Ana. El hijo de la tonadillera también ha compartido una instantánea de su infancia junto al texto: “Perdiste el recuerdo, pero nunca perdiste el alma”.

Sea intencionado o no, lo cierto es que estas publicaciones han cobrado especial significado al realizarse tan solo unas horas después del discurso de Isabel Pantoja en el Orgullo de la capital. Es más, las palabras de la intérprete de Marinero de luces fueron muy comentadas en las redes sociales, llamando especialmente la atención la no mención al torero, limitándose a decir: “Con toda la gente que quiero que está ahí”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Kiko Rivera (@riverakiko)

En el plató de Viva la vida también se ha comentado el polémico discurso pues, dejando a un lado la cuestión familiar, la gran incógnita de los colaboradores ha sido el significado de las palabras “vuestro orgullo es mi orgullo”. Emma García lo tiene claro: “Para mí, salió del armario. Sutilmente, como es ella”. No obstante, Marisa Martín Blázquez no opina igual: “Lo que entendí yo es que ella sabe que tiene todo el colectivo detrás toda la vida, que tiene imitadores e imitadores, les apoya y se lo quería agradecer, aunque había muchas similitudes con el discurso de María del Monte”. Marina Esnal, que estuvo presente en la Plaza de España en ese momento, secundó la interpretación de la conductora del programa, contando que al pronunciar esas palabras, los allí presentes se vinieron arriba, “dando a entender que estaba saliendo del armario”. Sea como fuere, con salida o no del armario, lo cierto es que Isabel Pantoja consiguió convertirse en la reina indiscutible del Orgullo Gay.

Una sincera entrevista con Luis Rollán

El DJ, en uno de los momentos familiares más complicados de su vida, ha aprovechado la oportunidad para volver a reprochar a su madre la situación. “A mí no me ha llamado nadie. La cosa está paradita. Yo hice y he hecho todo lo que tenía que hacer”, se ha sincerado visiblemente afectado por no haber podido, al menos, tener la oportunidad de recuperar la relación con la mujer que le dio la vida. Y es que, aunque aún espera esa llamada, considera que nunca va a llegar. “Yo no he dejado de querer a mi madre, es imposible. Pero el tiempo también lo cura todo”, ha sentenciado. Además, el DJ ha confesado que sigue teniendo días muy malos emocionalmente hablando: “Sueño mucho con mi madre, sueño mucho con Cantora. Son pesadillas. Llegó un momento en que yo ya no iba a Cantora, porque me causaba mal estar”.

Pese a admitir seguirla queriendo con todo su corazón, Kiko aún guarda algunas palabras no muy buenas de ella, al contrario que de su suegra, a la que considera su segunda madre. “Aquí la que ayudaba realmente era mi suegra, que en paz descanse. Era más madre mía que mi propia madre, porque yo a mi madre no la veía”, ha zanjado. Además, ha revelado el motivo por el que la relación con su madre habría hasta aquí: “Yo estoy molesto con mi madre por una serie de razones que me duelen. Me duele bastante que vaya a un concierto a Argentina y en el escenario se monte su propio drama. ‘A mis nietos que los amo’. Las palabras se las lleva el viento”. Pese a todo, el DJ mantiene la esperanza de limar asperezas con Isabel Pantoja, aunque ha querido mandarle un mensaje muy contundente: “Todavía estamos a tiempo. Si mi madre ve esto, ya que no contesta a los mensajes, ya que no da señales de vida: Llama a tus nietos”. En cuanto a su participación en el Orgullo de Madrid, el cantante ha sido claro, sin perder la oportunidad de lanzar un dardo envenenado a su madre: “Yo le deseo a mi madre, en todo lo que sea laboral, que le vaya muy bien. Que recoja todos los premios que pueda, que haga muchas actuaciones, porque tiene mucho que pagar”.