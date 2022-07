Omar Sánchez interviene en ‘Sálvame’ y aclara su situación económica

Son pocas las ocasiones en las que Omar Sánchez interviene en los medios de comunicación, pero cuando lo hace es porque no puede más. Este jueves, el que fuera pareja de Anabel Pantoja ha intervenido en Sálvame para aclarar punto por punto su situación económica. “Yo soy autónomo, soy una persona física. No tengo una Sociedad Limitada con Anabel. No nos hemos ganado con bienes gananciales, sino con separación de bienes”, ha comenzado diciendo.

“Acabo de hablar con mi asesor y estoy yo solo”, ha añadido, después Omar ha confirmado que sí tiene registrada “una escuela y una tienda”. En ambos proyectos ha contado con la ayuda económica de Anabel, pero dentro del ámbito privado y no como socios. “Cuando estamos juntos yo decido montar una escuela. Empezamos con una empresa de pádel surf y en ese momento ella me ayudó con equis dinero. No es algo que tenga que contárselo a nadie. Yo a ella la he ayudado en muchísimas cosas y ella me ayudó a mí. Yo hice cosas por ella y ella por mí, no voy a entrar en debates sobre nuestras intimidades”, ha continuado.

El instructor de surf ha aprovechado la ocasión y, también ha contado muy sincero cómo se han repartido los bienes que tenían en común. En relación al piso que compró Anabel, ha indicado que es al cien por cien de su propiedad. “Ese piso está a su nombre y es de ella, con su dinero de Supervivientes”, ha aclarado. Fue en enero de 2021 cuando la prima de Kiko Rivera firmaba ante notario la compra de dicho inmueble que se encuentra a escasos metros de la playa de Pozo Izquierdo.

“Después de meses no estoy pensando si han subido cosas. Lo paso mal unos meses y ya está. No estoy pensando en quitarle el piso a ella. Dicen que soy un vago y yo soy una persona trabajadora”, ha explicado Omar. Por otro lado, Sánchez ha hablado del concurso que está haciendo la sobrina de Isabel Pantoja, semanas antes de que se celebre la esperada recta final del reality más extremo de la televisión. Ha indicado que quiere que gane y que todo le vaya bien. En cuanto a Yulen Pereira, Omar ha dicho que “yo creo que al final se ha visto… Es lícito, ella se ha enamorado, es respetable”.

Si había alguna esperanza de que Omar y Anabel volvieran a darse una segunda oportunidad en el amor, parece ser que al menos por el momento, eso no va a ocurrir, ya que la influencer ha encontrado a su perfecto compañero de aventuras en el concurso conducido por Jorge Javier Vázquez. Si en un principio solo hablaban de una amistad y complicidad, finalmente Yulen y la prima de Isa Pantoja se dejaron llevar y sellaban su amor en los Cayos Cochinos con un apasionado beso.