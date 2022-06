Si bien siempre se ha mentido en un segundo plano, Omar Sánchez ha vuelto a la carga. Esta vez, el empresario no ha dudado en dar su opinión sin filtros. El detonante no es otro que el idilio que ha iniciado Anabel Pantoja con Yulen Pereira durante su paso por Supervivientes. Y no solo eso, sino que el instructor de surf ha tenido que ser testigo de los besos y escenas que han protagonizado Anabel y el esgrimista. Una situación nada agradable, ya que cuando la prima de Kiko Rivera se marchó a Honduras tan solo habían pasado unos meses desde su ruptura, pero también de su boda, celebrada en La Graciosa el pasado mes de octubre.

“Nos ha faltado al respeto a su familia y a mí”, ha indicado visiblemente molesto por la contundencia de sus palabras. “Me da vergüenza y rabia ver esas imágenes”, se ha sincerado sobre el romance entre los participantes del reality. Además, ha reconocido que nunca ha sufrido tanto por amor. “Puede ser que a Anabel le guste bastante Yulen, pero creo que lo va a pasar mal porque él no está enamorado”, ha añadido después en unas declaraciones a la revista Lecturas. Sánchez ha comentado también que, el romance entre Anabel y Yulen no va a tener mucho recorrido porque “Anabel es un pase para llegar a la final del concurso”. “Ha sido una ruptura mediática bastante dura”, ha sentenciado Omar.

Por otro lado, Anabel Pantoja continúa ajena a las declaraciones de Omar Sánchez. Es cierto que se ha derrumbado en varias ocasiones por su ex, pero ha optado por dejarse llevar en esta nueva etapa de su vida. Además, se encuentra en la recta final del concurso, sin duda todo un record para ella, ya que hace ocho años también formó parte del programa de supervivencia, pero no duró más de dos semanas en la isla.

Durante su paso por esta andadura televisiva, Anabel ha demostrado su fortaleza. Sin ir más lejos, en la emisión de este martes, la prima de Isa Pantoja tuvo que tomar una importante decisión. Aquellos que la conocen saben que su melena es sagrada. Bien, pues si quería obtener una deliciosa recompensa tenía que arriesgar y cortarse 25 centímetros.

Finalmente, la participante ha accedido y ha sido Lara Álvarez quien ha procedido a coger las tijeras para hacer este inesperado cambio de look a la sobrina de la tonadillera. Pese a las lágrimas, Anabel ha dado un importante paso y ha logrado esa esperada recompensa. Se trata de un premio XXL, una deliciosa hamburguesa con todos sus ingredientes. Alimento que podrá comer Anabel y que le dará las fuerzas necesarias para continuar en su camino a la gran final del concurso. ¿Logrará proclamarse ganadora en medio del cisma familiar en el que se encuentra?