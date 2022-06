Desde que Anabel Pantoja entrara a Supervivientes, su relación con Omar Sánchez no ha dejado de estar en el punto de mira. Tras romper su matrimonio y después de que la sobrina de Isabel Pantoja haya declarado sus sentimientos hacia Yulen, Omar Sánchez ha decidido sentarse en Viernes Deluxe para conceder la que ha sido su primera entrevista. Dando un paso al frente, ‘el negro’ ha hecho varias declaraciones que han dejado a todos con la boca abierta.

Confesando sentirse un poco “humillado” por las palabras de su expareja, el protagonista de la noche ha afirmado que notó feeling entre Anabel y Yulen en la primera gala: “Yo en esa primera gala ya le comenté a mis amigos que había visto algo raro en Anabel. Vi alguna mirada en ella que me hizo sospechar. Es una persona con la que he estado cuatro años, la conozco demasiado bien”. No obstante, para él es algo lícito, pues desde que pusieron punto y final a su historia de amor, ambos son libres de estar con quien quieran: “Puede enamorarse si quiere, pero eso no significa que me guste verlo”. Pese a todo lo que la concursante de Honduras ha demostrado sentir, Omar opina que la que fuera su mujer no está enamorada de Yulen, alegando que en el concurso las emociones se magnifican: “No creo que esté enamorada de él, pero sí que siente cosas. No es plato de buen gusto ver a tu mujer en televisión hablando así de otro hombre. Aunque no estemos juntos yo la quiero mucho y estas cosas, aunque no quieras, te duelen”.

Y es que, no es un buen momento para ninguno de los dos. Tan solo unos pocos meses después de darse el ‘sí, quiero’, su relación tomó otro rumbo y decidieron separar sus caminos. Aunque por aquel entonces la sobrina de Pantoja no desveló los detalles, Omar Sánchez sí ha querido contar cómo fue realmente la ruptura. “Ella llegó un día y me dijo que esto se tenía que terminar, que no funcionaba y no iba ni para adelante ni para atrás. En ese momento sentí que el mundo se me venía encima, me hundí totalmente porque no sabía si sería capaz de salir adelante o de encontrar otra persona por la que sentir lo mismo”, se ha sincerado visiblemente emocionado.

Un duro varapalo sentimental al que ha tenido que hacer frente los últimos meses, mientras Anabel ha estado a kilómetros de él exprimiendo al máximo la experiencia de su vida. Sin embargo, aunque ‘el negro’ quiere verla a su vuelta de Honduras para tener una conversación, ha dejado muy claro que no está en sus planes retomar esa relación: “Ahora mismo Anabel como pareja es un punto y final en mi vida”. Tal ha sido el duro golpe para el surfista que, aunque considera que la sigue queriendo, ha confesado que ya no está enamorado de ella: “Éramos un buen equipo, pero creo que ya no sigo enamorado de ella, porque con estas cosas te das cuenta de que esa persona no era para ti”.

Una despedida particular

Al parecer, antes de que la televisiva pusiera rumbo a Honduras, esta se desplazó hasta Pozo Izquierdo para recibir algunos consejos de supervivencia. “Anabel me pidió que estuviéramos juntos la última semana antes de irse a Supervivientes, porque quería que le enseñara a pescar y cosas así”, ha confesado el canario. Lo que se desconocía hasta el momento es que en ese viaje hubo mucho más: “En esos días hicimos vida de pareja. Durante esa semana nos comportamos como una pareja, pero sin serlo. Dormíamos en la misma cama y tuvimos relaciones, aunque los dos teníamos claro que en ese momento no estábamos juntos, que a lo mejor ella se iba a la isla y se daba cuenta de que sentía algo por mí. Pero también podía no pasar”.

Sea como fuere, ‘el negro’ está retomando su vida y dispuesto a darle una nueva oportunidad al amor: “Yo ahora estoy soltero y tengo la puerta abierta con Alexia o cualquiera. Están empeñados con Alexia y es una persona importante como otros compañeros del reality. Si pasara algo con ella estoy en todo mi derecho, al igual que Anabel”. Y es que, el windsurfista ha dejado claro que no se cierra a nada y, aunque asegura no haber tenido ninguna relación desde su separación, ha expresado públicamente que su corazón vuelve a estar 100% abierto.