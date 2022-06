Yulen oficializa su relación con Anabel Pantoja ante su madre

Yulen Pereira ha recibido una visita muy especial estos días durante su participación en el reality de supervivencia de Mediaset. El deportista ha contado con la presencia de su madre, Arelys, que ha viajado hasta Honduras para acompañarle. Una inesperada visita que ha desatado la emoción del esgrimista, que apenas ha podido contener el llanto al verla y se ha lanzado a abrazarla. Además, ha aprovechado para sincerarse con ella sobre su relación con Anabel Pantoja y le ha dicho que ‘son novios’.

Precisamente ha sido Anabel Pantoja la encargada de llevar a Yulen al encuentro con su madre. Tras visitar las tres puertas, ‘pasado’ y ‘futuro’, llegaba la ‘puerta del presente’, detrás de la que se escondía la madre de Yulen. Ambos se han mostrado muy emocionados de este reencuentro y se han fundido en un abrazo, en uno de los momentos más entrañables de esta edición. El esgrimista ha comentado que está muy bien, mientras que su madre también le ha dicho que en casa están todos bien, además de recalcarle que su padre está muy orgulloso de él.

Tras el reencuentro de Yulen con su madre, Anabel Pantoja se ha sumado a este momento tan especial. «Para mí esto es un regalo», ha dicho Arelys al tener a los dos abrazos. La madre del esgrimista ha querido dar las gracias a la organización por permitirle disfrutar de este momento en el que ha quedado claro que Arelys está contenta con la relación de su hijo y la sobrina de Isabel Pantoja, aunque al principio se pensaba que no era así.

Anabel Pantoja se ha encontrado con la madre de Yulen, detrás de la ‘puerta del presente’. La sobrina de Isabel Pantoja la ha reconocido al instante y se han fundido en un bonito abrazo. Las muestras de cariño, los besos y los halagos no han faltado en este encuentro que se ha caracterizado por la efusividad de ambas. Arelys ha salido de la puerta con una sorpresa para Anabel Pantoja, su vaso de leche con cacao que ganó como recompensa. Por su parte, la sobrina de Isabel Pantoja se ha deshecho en halagos con su ‘suegra’, que le ha agradecido que esté cuidando bien de Yulen y le ha dicho que las puertas de su casa están abiertas para ella. Además, Arelys le ha hecho pedido que tenga paciencia con Yulen. La superviviente además ha comentado que su novio le amenazaba con la posibilidad de que Arelys no la quisiera.

No ha sido este el único momento emotivo de la jornada. Cuando Anabel Pantoja ha abierto la ‘puerta del pasado’, se ha encontrado con la imagen de Omar Sánchez. «Lo esperaba», ha dicho al verlo. «Muchas vivencias, no sé qué decirte, para mí él ha sido una persona crucial que siempre le voy a recordar y que me hubiera gustado tener siempre en mi vida, pero obviamente entiendo que es pasado», ha contestado Anabel a Carlos Sobera. Además, ha recalcado que le encantaría poder ver a Yulen, aunque ha matizado que no sabe si él querrá.

La sobrina de Isabel Pantoja se ha emocionado al hablar de su expareja: «Antes de venirme ya hablamos muchísimo, me apoyó muchísimo a esta aventura y me dijo que llegara hasta el final. Es un tío que no puedo decir ni ‘mu’ y no sé si estará o no, pero a mí me tendrá siempre», ha comentado Anabel, que no ha podido contener las lágrimas.