Día importante para la familia Ortega Cano. Este viernes, Gema Aldón, hija de Ana María y esposa de José Ortega Cano dará un paso al frente, una vez más, y se sentará en Viernes Deluxe para hablar sobre la polémica que ha envuelto las últimas semanas al matrimonio formado por su madre y el torero. En el avance del espacio, ya anuncia que hablará largo y tendido. “Mamá, no aguanto más. Este viernes me siento en el Deluxe para contar toda la verdad”, confiesa en el anuncio promocional.

Este movimiento se produce en un marco estratégico tal y como ha podido saber Look a través de fuentes de toda solvencia. Entre el grupo de colaboradores del programa conducido por Jorge Javier Vázquez se encontrará Marc Florensa, el todavía representante de la diseñadora y pieza clave de la emisión de este viernes, ya que participará en la entrevista de la hija de su representada

Florensa es un joven emprendedor que cuenta con su propia agencia de comunicación y que decidió abrir un departamento de representación después de trabajar con grandes grupos internacionales que siempre hacía acciones con determinados influencers. El mánager ha podido trabajar con perfiles como el de Belén Esteban, Anabel Pantoja o las Campos, entre otros, ayudando así a crear contenido para generar un buen posicionamiento del perfil público. Gracias a llevar a este tipo de celebridades, su nombre llegó hasta Ana María Aldón, y ambos llegaron a un acuerdo para trazar la hoja de ruta a la hora de trabajar codo con codo.

La última aparición de Gema Aldón en televisión

La última vez que Gema Aldón pisó un plató de televisión fue en Déjate Querer, programa del que Toñi Moreno es el hilo conductor. “Aquí estoy yo para levantarla. Cuando la veo y está conmigo sí la veo feliz, pero creo que ella no es feliz con la vida que tiene”, dijo sobre su progenitora. “Eres una mujer bandera. Nos tienes aquí a tu familia. En las buenas, pero sobre todo en las malas, siempre estamos para ti y yo más que nadie. Gracias por todos los valores que me has dado porque yo se lo estoy inculcando así a mi hija. Que se entere todo el mundo. Tu familia estamos contigo y vamos a salir de esto juntas porque yo te voy a ayudar”, añadió.

Gema, también recalcó la relación que tiene con Gloria Camila. “Ahora mismo no hay relación. Las veces que nos hemos visto ‘hola y adiós’. Hay cosas y actitudes que no me gustaban y decidí apartarme”, expresó tajante sobre la hija de José Ortega Cano. Ahora, queda esperar qué tipo de declaraciones y confesiones hace Gema Aldón en una de las peores épocas que está viviendo su madre debido a la polémica con el torero, con quien no se deja ver públicamente desde hace semanas.