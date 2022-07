Así se encuentra Jorge Javier Vázquez tras su baja laboral

Con el paso de los días Jorge Javier Vázquez va encontrándose mejor. Tras estar alejado de la televisión debido a que se contagió de Covid, el presentador regresó a su puesto de trabajo. Sin embargo, tuvo que pedirse una nueva baja laboral debido a que le habían quedado secuelas de la dolencia que sufrió y que, afortunadamente superó. “Por su positivo en covid, Jorge Javier Vázquez no pudo participar anoche en la segunda edición del Sálvame Mediafest, hoy será sustituido en la gala de Supervivientes por Carlos Sobera y mañana estará al frente del Deluxe María Patiño”, explicó en una misiva Mediaset España para anunciar la ausencia de Vázquez.

Después de una semana, recuperándose en la tranquilidad de su hogar, ha sido el propio Jorge Javier Vázquez quien revelaba a través de las redes sociales cuándo se reincorporará de nuevo a la parrilla de Telecinco. Con una fotografía en la que aparecía de lo más sonriente junto a Rocío Carrasco, el presentador, anunciaba que el próximo jueves se convertirá en el hilo conductor de Supervivientes a escasos días de la esperada final. «Ha venido Rocío Carrasco a verme y le he contado que vuelvo el jueves a @supervivientestv», expresaba en su perfil de Instagram. Y, no solo eso, este mismo miércoles, Kiko Hernández, ha arrojado un poco más luz sobre el estado de salud de su compañero.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Jorge Javier Vázquez (@jorgejaviervazquez)

Mientras ha comentado la crónica social de nuestro país, Hernández ha indicado que Jorge Javier ya tiene mucho mejor voz. Ha hecho este comentario porque Kiko ha confesado que el presentador le ha enviado un audio. Es por eso, por lo que ha podido notar esa mejoría. Ha sido entonces, cuando Terelu Campos, que también se encontraba en el plató, ha lanzado un mensaje a Jorge. “¡Vente ya!”, ha dicho con una sonrisa de oreja a oreja.

Después de salir a la luz que se contagió de coronavirus, Jorge Javier hizo unas declaraciones a La Razón. «Me encuentro mejor, y el próximo lunes regresaré a la televisión. Ya ha pasado lo peor y me siento con fuerzas para mi vuelta», indicó al citado medio. 2El virus está desapareciendo y estoy bien. Pero he pasado unos días regulares. Aún tengo la voz un poco ‘tomada’, ya se me oye, pero mejorando poco a poco. Los médicos me dijeron a principios de semana que me tome las cosas con tranquilidad, y que mucho descanso. Y eso es lo que estoy haciendo», finalizó.

También, en su breve vuelta a la televisión antes de tomarse un nuevo descanso para terminar de recuperarse, Vázquez hizo gala de su buen sentido del humor. Durante el tiempo que estuvo convaleciente, perdió unos kilos a consecuencia de la enfermedad. 2Me he quedado pincelín, pincelín», dijo entre risas. «Voy a aprovechar para que me vean cómo se me ha quedado el brazo, ¡pues así todo!», bromeó enseñando el bíceps.