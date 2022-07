La pasada noche del sábado todas las miradas estaban puestas en Ana María Aldón, ya que, tras varias semanas en la sombra, la mujer de José Ortega Cano había decidido reaparecer en la pequeña pantalla para hablar largo y tendido de todas las polémicas que le han rodeado en los últimos tiempos, así como para aclarar en qué punto se encuentra su matrimonio con el diestro.

Sin embargo, su hija, Gema Aldón, también ha logrado copar los titulares de la prensa especializada. En su intento de animar a su progenitora y hacerle ver que ella vale tanto como el resto, o incluso más, la hija de la diseñadora ha decidido dar un nuevo paso al frente y sentarse en un plató de televisión.

Al igual que su madre, Gema visitó el pasado 16 de julio el plató de Déjate querer con el objetivo de animar a la gaditana tras tocar fondo por su supuesta crisis con José Ortega Cano.

En vista de que Ana María no tuvo ningún pudor en abrirse en canal y contestar a todas las preguntas planteadas por Toñi Moreno, la conductora del formato, Gema quiso seguir los pasos de su madre y exponer su punto de vista acerca de todos los problemas familiares a los que ha tenido que enfrentarse la colaboradora en las últimas semanas.

Así, sin mostrar ningún miedo a las posibles represalias que pudiesen tener sus palabras, la joven dio un golpe encima de la mesa y anunció públicamente que su madre no está sola y que pase lo que pase siempre contará con su apoyo: “Aquí estoy yo para levantarla. Cuando la veo y está conmigo sí la veo feliz, pero creo que ella no es feliz con la vida que tiene”, confesó.

“Eres una mujer bandera. Nos tienes aquí a tu familia. En las buenas, pero sobre todo en las malas, siempre estamos para ti y yo más que nadie. Gracias por todos los valores que me has dado porque yo se lo estoy inculcando así a mi hija. Que se entere todo el mundo. Tu familia estamos contigo y vamos a salir de esto juntas porque yo te voy a ayudar”, añadió.

Ella llegó a vivir en la casa de José Ortega Cano junto a la familia del diestro y, aunque no quiso profundizar demasiado en aquella etapa de su vida, sí se atrevió a reconocer que se marchó de la vivienda “porque necesitaba estar con mi gente, con mi abuela, en Sanlúcar”. “Cuando he vivido allí me he sentido una más, es verdad que voy a lo mío, pero yo no me he sentido desplazada. También he estado con mi madre”, explicó.

Como era de esperar, Toñi Moreno no dejó escapar la oportunidad de preguntarle por su relación con Gloria Camila, a lo que Gema respondió: “Ahora mismo no hay relación. Las veces que nos hemos visto ‘hola y adiós’. Hay cosas y actitudes que no me gustaban y decidí apartarme”.

Del mismo modo, la joven reconoció que, pese a todo, la hija del torero jamás ha llegado a tener una mala actitud o una mala palabra hacia ella, pero sí considera que las ha tenido con su madre: “Los gestos, las miradas… No tiene por qué ser insultos. Siento que mi madre vale mucho más de cómo la valoran. Es lo que siento”, apostilló.

Es precisamente por esto por lo que ha llegado a enviar algún mensaje a Gloria Camila para pedirle que cambiase su actitud con la diseñadora, pero lo cierto es que, tal y como ha revelado Gema, “no tuve respuesta y me ha bloqueado”.

Por si esto fuera poco, la hija de la gaditana tampoco quiso quedarse callada al ser preguntada por su trato con Ortega Cano: “Nuestra relación siempre ha sido de respeto y de cariño, es el padre mi hermano y tiene todo el respeto del mundo. Yo no puedo decir una mala palabra del padre mi hermano”, expresó.