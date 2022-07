Ana María Aldón ha protagonizado su reaparición televisiva más esperada. Fue durante la pasada noche del sábado cuando la diseñadora visitó el plató de Déjate Querer, donde habló largo y tendido del momento que atraviesa en la actualidad, así como de su matrimonio con José Ortega Cano. Una intervención que ha supuesto su regreso a la pequeña pantalla después de varias semanas alejada del foco mediático, según ella, a consecuencia de un bajo estado anímico.

Firme en su postura, durante su entrevista, la colaboradora de Viva la vida dio respuesta al gran enigma que rodea su relación con el torero, confesando así que en ningún momento ha contemplado la posibilidad de separarse. Sin embargo, sí reconoció lo mal que lo ha pasado durante todo este tiempo y que, por ello, decidió ponerse en manos de un experto: “En estos días no he pensado en separarme, he pensado en recuperarme y que tenga lo que tenga que venir. Mi marido no va a cambiar”, lamentó.

Del mismo modo, explicó que el punto de inflexión y lo que verdaderamente le hizo dejar de colaborar en Viva la vida fue la famosa llamada que José Ortega Cano realizó a Ya son las ocho para pedir tanto a su mujer como a su hija que dejaran de hablar de él: “Me tenía delante, no tenía que llamar para decir eso, no tenías que llamar porque me tenías a tu lado”, afirmó. Y es que, aunque todavía sigue sin entender determinados comportamientos de su esposo, sí le excusa asegurando que quizá la llamada se produjo para alertar a Gloria al no ser capaz de decírselo a la cara.

Pocos días después, Ana María decidió poner rumbo al sur junto a su hijo, aunque si bien es cierto es que, según ella, este viaje ya estaba programado con anterioridad. Sea como fuere, la diseñadora ha querido explicar los motivos que la llevaron a poner tierra de por medio en su relación con el torero: “Yo no estoy enfadada ese día. Estoy triste por una acumulación de cosas que pasan. Hay situaciones que se podían evitar, pero no se evitan. Y cuando se pasan ciertos límites hay que retirarse, que es lo que he hecho yo, para reflexionar. A la ansiedad le sumas la tristeza, la desilusión y la falta de ganas de vivir y eso es un cóctel molotov”, expresó.

Aunque haya quien pueda pensar que entre ellos existen grandes problemas difíciles del solventar, lo cierto es que durante todo este tiempo, para Ana María su gran apoyo fundamental no ha sido otro que Ortega Cano, quien incluso le pidió que no se fuese sola a Costa Ballena y que se quedara a su lado.

Ha tocado fondo

Más allá de los rumores de crisis que invaden su matrimonio con el maestro, Ana María Aldón también quiso sincerarse acerca de su salud mental, la cual no atraviesa su mejor momento. La gaditana lo ha pasado realmente mal en todo este tiempo. Tanto, que incluso ha llegado a pensar en quitarse la vida: “No lo hice porque mi niño me necesita mucho. Él tiene nueva años y no se merece que su madre le abandone”, reconoció.

“Tengo que seguir luchando, aunque no me guste la vida que tenga. Quiero seguir viviendo y tener ganas de vivir. He tocado fondo, Toñi”, confesó, admitiendo así que se encuentra en una de las etapas más delicadas de su vida.

Ahora, Ana María tiene mucho que pensar y, aunque lo está haciendo de la mano de un psicólogo al que ha recurrido para sentirse mejor, por el momento no sabe qué es lo que va a hacer: “Primero, recuperarme. Y luego lo que venga”, reconoció.

Su relación con Gloria Camila

Otra de las informaciones que han estado circulando en las últimas semanas aseguraba que la relación entre Ana María Aldón y Gloria Camila era nula. Pues del dicho al hecho. Tal y como ha confesado la diseñadora, actualmente no tiene relación con la joven, aunque recalca que si no han conseguido solventar sus diferencias es por ‘culpa’ de la hija de Ortega Cano, pues ella no tiene ningún problema.

Aun así, la de Sanlúcar de Barrameda ve complicada una reconciliación porque, al parecer, tienen puntos de vista muy distintos: “Yo he respetado a todo el mundo y si conmigo no lo van a hacer, pues yo ya me encargaré de que se me respete”, sentenció.

Las “faltas de respeto” de los Ortega Cano

Ana María también se ha sentido poco valorada por la familia de su marido y ha tenido que aguantar muchas situaciones en las que ha echado en falta el apoyo y el respaldo de su esposo. Aun así, ella confía en que el diestro no las vuelva a permitir: “Es mi marido quien debería haber puesto límites. Pienso que podría haber habido soluciones. Para mí, algo importante, hubiese sido que dijera ‘esta es mi mujer y la respetáis, os guste o no’. Es lo mismo que pido yo a mi familia sobre él”, confesó. “Mi marido ha consentido muchas cosas que no debería”, añadió.

Al parecer, a quienes se estaba refiriendo Ana María era a los Ortega Cano, puesto, según ella, no han sabido darle su lugar en la familia, de la misma manera que lo han hecho los suyos con el diestro. Esto ha sido un hecho más que ha terminado dinamitando el bienestar emocional de la diseñadora, que parece que poco a poco va viendo la luz al final del túnel.