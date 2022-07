Nuevo paso al frente de Ana María Aldón. A menos de cuatro horas de protagonizar su reaparición más esperada en Déjate querer, donde se dice que ha concedido una de sus entrevistas más sinceras, la colaboradora ha tomado una importante decisión que mucho tiene que ver con su futuro en televisión.

Cansada de todo lo comentado hasta el momento, la diseñadora ha decidido regresar a Viva la vida, programa en el que llevaba trabajando desde diciembre de 2020 y del que llevaba ausentada varias semanas, concretamente, desde que los rumores de crisis en su matrimonio con José Ortega Cano se volvieron insostenibles para ella.

Así lo ha confirmado el formato presentado por Emma García durante la tarde de este sábado. La conductora del programa de las tardes de Telecinco ha interrumpido el directo para dirigirse a los espectadores y anunciar una noticia que ha sorprendido a propios y extraños.

Sin embargo, más allá del regreso de la colaboradora a Viva la vida, lo que realmente ha dado de qué hablar son los dardos que ha lanzado a sus compañeros durante su cara a cara con Toñi Moreno, los cuales se han podido escuchar en el adelanto exclusivo de la entrevista que la andaluza ha concedido a la presentadora y que ha emitido el programa de las tardes de Telecinco minutos antes de comunicar su vuelta al trabajo.

De este modo, después de que la conductora de Déjate querer le preguntase por su opinión acerca de las últimas palabras de sus compañeros, a través de las cuales decían, según Toñi, que era “una mentirosa” y que “si iba a dar una entrevista antes de septiembre es que no estaba tan mal”, la mujer de Ortega Cano ha respondido con semblante serio y cabizbajo: “Ojalá que no estén nunca donde me encuentro y menos donde me he encontrado hace un mes. Que no tengan que vivirlo en sus carnes. Y si no entienden es porque no hablo y no cuento”. Unas palabras con las que, además de dejar entrever su decepción con algunos colaboradores, ha confirmado lo mal que lo ha pasado durante esta etapa, aunque si bien es cierto que, tal y como ha reconocido, lo peor lo pasó hace aproximadamente un mes.

Las reacciones por parte de muchos de sus compañeros no se han hecho esperar. Tanto es así, que mientras Terelu aseguraba que ella no se había sentido aludida al sentir que se ha “partido la cara frente a personas que le estaban queriendo cortar las alas”, Isabel Rábago ha sentenciado: “Si esas palabras eran para nosotros, me parece que eres poco generosa”.

Por su parte, Pilar Vidal ha declarado: “Dice que no la entendemos porque no habla ni cuenta, pues no será que no la hemos preguntado veces y no será que no ha hablado veces. Yo confiaba en Ana María, o por lo menos creía que todo lo que decía era verdad, hasta el momento en el que se sienta aquí un sábado, no quiere contestarnos a ciertas preguntas y el miércoles nos encontramos con que había dado una exclusiva”.