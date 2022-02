Emma García reaparece en televisión tras el fallecimiento de su padre

Hace unos días, Emma García comunicaba en las redes sociales el fallecimiento de su padre. La periodista, que estaba muy unida a su progenitor, le daba su último adiós con unas emotivas palabras publicadas en su perfil de Instagram. “¡¡¡No dejes de mirarnos y sonreírnos desde arriba!!! ¡¡¡Tu fortaleza y sensibilidad nos acompañará siempre, guerrero!!!”, compartía junto a una foto en blanco y negro de su infancia.

Aunque la presentadora de Viva la vida siempre ha sido muy celosa de su intimidad, en más de una ocasión ha expresado la fuerte relación que siempre ha mantenido con su familia y sus padres en particular. Recientemente, le mandaba unas palabras a su padre desde el programa que presenta, dejando entrever que estaba pasando por un mal momento: “Nunca tengo tiempo de decirle lo muchísimo que lo quiero, el referente que es para mí. No conozco a una persona más fuerte, más bondadosa, más bonita. Y siempre está ahí con un abrazo para sus hijos”.

Tras este varapalo, la que fuera presentadora de Mujeres, hombres y viceversa ha vuelto a retomar su vida laboral, ha vuelto a su casa, al plató que tanta felicidad le provoca, y no ha dudado el explicar cómo se encuentra tras el inesperado fallecimiento de su padre. “Cuando te lo esperas no llega esa despedida y cuando no te la esperas aparece. Dentro de los momentos tan difíciles que es despedir un padre, me quedo con algo bonito, porque se ha ido con el cariño de todo el mundo en especial de sus tres hijos y de su mujer”, ha recordado sin poder contener la emoción. Sus compañeros han querido arroparla en su regreso y le han dado la bienvenida con un caluroso aplauso.

La que fuera presentadora de Nada es igual ha aprovechado su intervención para dar las gracias por todo el cariño recibido en estos momentos tan difíciles: “En nombre de mi ama, de mi hermano Óscar y de mi hermana Anne: gracias, porque el cariño ayuda muchísimo”. Antes de comenzar a presentar su programa, ha querido dedicárselo a él. “Voy a hacer lo que él siempre me decía… ‘sonríe’ porque en esta vida o ganas o aprendes pero nunca pierdes. Ahora tengo mis dudas. Gracias aita, el programa es para ti”, ha sentenciado.

No hay duda de que será una etapa complicada para Emma, pero sus compañeros, amigos y familiares estarán a su lado para superarla. Carlota Corredera, Marta Riesco o Nagore Robles han sido algunos de los rostros que han apoyado a su compañera a través de la publicación que ella misma compartía. De igual forma, Marisa Martín Blázquez, colaboradora con la que Emma coincide a menudo en los pasillos de Mediaset, le ha dedicado un emotivo mensaje: “Querida Emma, no tengas duda de que el aita te seguirá –y os seguirá- cuidando y protegiendo desde donde esté. Juan, jamás, os soltará de su mano. Beso enorme para toda la familia y uno, muy especial, para la amatxo”.