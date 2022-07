El matrimonio entre Ana María Aldón y Ortega Cano se ha convertido ya en uno de los temas más candentes de la actualidad. Después de varios enfrentamientos televisivos entre la diseñadora y la familia de su marido, esta vez ha sido Gema Aldón quien ha querido romper su silencio y poner los puntos sobre las íes. La hija de la colaboradora de Viva la vida se ha sentado en el Deluxe para aclarar algunas de las cuestiones más polémicas de las últimas semanas y sacar la cara por su madre.

“Estoy cansada de que se siente uno y el otro. Se acabó hablar mal de mi madre”, ha dicho con semblante serio y mirada fija a cámara, dejando claro que esto es una cuestión que ya ha traspasado ciertos límites. Asimismo, la joven ha insistido en que no va a permitir que esta situación vaya a más “ni por parte de Gloria Camila, ni de ningún miembro de la familia Ortega Cano”. Pero no todo ha quedado ahí pues, aprovechando la oportunidad que el espacio televisivo le ha brindado de pronunciarse, la hija de Ana María ha lanzado un mensaje que no ha pasado desapercibido: “Ninguno tiene su pasado tan limpio como para poder juzgar el de los demás. Algunos, incluso, lo tenéis peor que otros. Dicho queda”.

Una intervención que ha dejado claro que Gema Aldón ya no va a guardar más silencio y que piensa defender a capa y espada a la mujer de su vida, su madre. Además de esta advertencia que podría traer mucha cola, la joven ha querido recordar a los allí presentes que toda la familia del torero debería estar agradecida con su madre, poniendo como ejemplo que esta se fuera a vivir a Zaragoza cuando el diestro entró en prisión.

Dardo envenenado a Gloria Camila

Esta noche, Gema Aldón ha repartido al clan Ortega al completo, sin dejar pasar la oportunidad de decir lo que piensa de Gloria Camila, con la que ha quedado más que demostrado que no mantiene una buena relación. Durante su intervención, la hija de la diseñadora ha revelado haber sido testigo de distintos desplantes de la influencer a su madre, siendo el más característico el sucedido cuando ambas estaban estudiando moda: “Mi madre lo primero que le dolió fue que para su trabajo de final de carrera tenía el vestido para Gloria y no apareció. No le dio ninguna explicación. Le dolió a mi madre y me dolió a mí”.

De igual forma, la joven ha confesado que no le gustan las intervenciones televisivas de Gloria Camila donde asegura que nunca permitiría que hablasen mal de su familia, alegando que, pese a que en persona no le ha visto reírse de Ana María, considera que en televisión sí que lo ha hecho. Y es que, aunque ha recordado haber presenciado “ciertas miradas, ciertos comentarios..” de la hermana de Rocío Carrasco hacia su madre, lo que más le ha dolido han sido algunas conversaciones privadas que, por el momento, no piensa desvelar.

Pero no todo ha quedado ahí, sino que la protagonista de la velada ha sacado a la luz el polémico mensaje que mandó a la hija del torero que dinamitó por completo la relación entre ambas. “Ni a mí ni a mi madre, ni mucho menos a mi hermano le hace falta ser de tu familia de mierda, que lo único que hace es vender a los demás. Ya no te metes más con nadie de mi familia y mucho menos con mi madre, que lo único que ha hecho durante estos diez años ha sido ayudarte en todo hasta haciéndote ropa para tu mierda de carrera. Ya no te paso ni una más. La próxima vez que abras tu sucia boca para dejar mal a mi madre yo mismo me voy a encargar de cerrártela”, fue el Whatsapp que le envió, donde además reconoce haberla llamado “cerda”.