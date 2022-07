Gloria Camila contraataca a la hija de Ana María Aldón con un apoyo incondicional

La situación familiar de los Ortega no atraviesa su mejor momento. Prueba de ello es la última información que ha salido a la luz, la cual apunta a que, durante el pasado domingo, habría tenido lugar una fuerte discusión entre Gloria Camila y Ana María Aldón con el torero de por medio, razón por la que la influencer decidió que su padre se mudara temporalmente a su domicilio para así dejar el espacio personal que requiere la diseñadora.

Esta disputa habría ocurrido tan solo unas horas antes de que se anunciara la reaparición de Gema Aldón, hija de Ana María, en el plató del Deluxe para hablar largo y tendido sobre la situación personal por la que está pasando su progenitora. El testimonio de la joven promete hacer tambalear los cimientos del clan en general, razón por la que Gloria Camila no se ha querido quedar callada y ha atacado de una manera un tanto personal.

A través de su cuenta personal de Instagram, la hija de Rocío Jurado ha compartido un par de instantáneas en compañía de su padre. Todas ellas habían sido posteadas en stories previamente por sus clubs de fans, y la joven no ha dudado ni un instante en plasmarlas en su red social para dejar entrever que está dispuesta a todo con tal de no separarse de Ortega Cano, pese a que esto pueda conllevar una separación física del diestro con respecto a su ahora esposa, dado que la situación entre ellos no parece estar siendo del todo idílica.

De esta manera, la hermana de Rocío Carrasco se posiciona indirectamente del lado de su padre, y sigue firme en sus convicciones a la hora de no dar ni un paso atrás en su enfrentamiento particular con Ana María Aldón. Y es que, poco o nada queda ya de aquella amistad de la que ambas féminas gozaron en su día, habiendo estudiado incluso juntas diseño de moda y confirmando que, además de estar unidas por un vínculo familiar, entre ellas había una conexión de gustos y de estilo.

Todo saltó por los aires entre ellas cuando la diseñadora protagonizó una exclusiva en la que habló sobre la mala relación que mantiene con los miembros de la familia de su marido, llegando incluso a haberse planteado en algún momento el suicidio. Una idea muy fuerte que no habría gustado nada a la influencer, que con su presencia en distintos platós habría convalidado sus disparidades con respecto a la esposa de su padre. Unas diferencias que con el paso del tiempo han ido haciéndose más fuertes, hasta el punto de que ninguna de ellas tiene problema en admitir en televisión que, a día de hoy, nada las une, y que así seguirá siendo hasta que consigan limar una serie de asperezas que parecen prácticamente imposibles, más aún cuando en cuestión de un día, Gema Aldón promete dinamitar por completo una situación que a priori no tiene vuelta de hoja.